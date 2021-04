Agradece exalcalde de Gómez Palacio reunión con autoridades

El exalcalde de Gómez Palacio y actual presidente de la Asociación Norte de Engordadores de Ganado, José Miguel Campillo Carrete, agradeció el encuentro con autoridades de los tres órdenes de gobierno tras su llamado de ayuda. Negó además que se trate de un asunto político como se le ha acusado.

El exedil se sumó al reclamo de los productores tras el clima de inseguridad que sufren desde el 2019 y que se ha extendido hasta la fecha. "Esto inició en el 2019 a finales y empezó a incrementar fuertemente, también el año pasado sufrimos muchas afectaciones y ya continuando hasta el día de hoy", comentó Campillo.

Expuso que son alrededor de 20 los ranchos los que se han visto afectados en la zona de Gómez Palacio por la ola de robos, de un universo aproximado de 100, en donde también los trabajadores han sido afectados.

"Se hicieron diferentes propuestas de cómo van a afrontar esta situación que estamos viviendo al día de hoy en la zona rural, tanto nosotros como ganaderos propietarios de las fincas, así como también nuestros trabajadores que han estado sufriendo robos de motocicletas, los están asaltando y la verdad también nos preocupa mucho", comentó en relación a la reunión celebrada el pasado fin de semana.

Campillo mencionó que hasta el momento no se tiene un estimado sobre a cuánto ascienden las pérdidas que les ha generado los robos de los que han sido víctimas.

"Los robos no han sido muy cuantiosos pero el estrés que provoca la situación de inseguridad que se vive en el campo es lo que tenemos que afrontar, no queremos que se vaya a pasar lo que sucedió en el 2010 cuando la inseguridad se salió de control, cuando empezaron los secuestros, robo de vehículos, las extorsiones y no queremos llegar a ese punto, por eso estamos pidiendo auxilio a tiempo", declaró.