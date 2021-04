Algodoneros se alista para primer amistoso

Ya en la segunda semana de pretemporada, aumenta la exigencia en el campamento de los Algodoneros del Unión Laguna, cuyos peloteros reportan desde temprana hora al estadio de la Revolución, donde ayer realizaron su práctica matutina.

Nuevamente los beisbolistas se presentaron a las 8:30 horas para realizar su entrenamiento que inició con el "stretch" para seguir con ejercicios de fildeo y la tradicional práctica de bateo, al tiempo que personal del Club Santos y de la propia organización Guinda, realizaron un recorrido por el estadio para evaluar las medidas necesarias en el protocolo de sanidad que se aplicará este domingo 25 de abril, en el juego de pretemporada entre el Laguna y Acereros de Monclova. El mánager Omar Malavé se reincorporó a las prácticas luego de ausentarse un par de días por un malestar estomacal, pero ya está de regreso sin mayores complicaciones.

BUENA COMUNIÓN

El común denominador que se ha podido palpar desde que arrancó el campo de entrenamiento el pasado 12 de abril, es el trabajo y la buena camaradería entre todos los peloteros, trainers, coaches, bat boys y mánager que participan. Aspecto que destacó uno de los lanzadores que llegó como refuerzo, Rafael Pineda, que se prepara arduamente para llegar a punto al primer día de temporada: "es una competencia sana, siento que nos respaldamos muy bien, todos quieren estar en el momento en el montículo pero, al final, como equipo, si esa competencia se mantiene sana, el equipo puede avanzar más. En vez de estar jalando uno para atrás, uno jala para adelante", señaló el lanzador.

Detalle muy importante es la comunicación y la relación estrecha con el staff de coaches, situación que Pineda agradeció: "sentimos una confianza tremenda con el staff entero, con cada uno de los coaches de pitcheo, me siento muy cómodo, agradecido porque me han ayudado mucho en esta primera semana", dijo.

Sobre el trabajo que ha venido desempeñando en las prácticas, el lanzador comentó que "he estado buscando el ritmo del cuerpo en el montículo, asegurando que "el timing" esté súper bien, que esté coordinado el cuerpo y poniéndome de acuerdo con mis coaches, la secuencia, mi forma de pitcheo y conociéndonos, prácticamente".

Pineda fue el primero de las nuevas contrataciones en reportar a la pretemporada, incluso antes de que se abriera el campo de entrenamiento, lo que sin duda habla del deseo por quedarse en el róster final de Omar Malavé.

NO VIENE GUTIÉRREZ

El cátcher sonorense Adrián Gutiérrez apareció en la lista de invitados a la pretemporada, pero decidió no reportar y quedarse en su tierra natal, por lo que no jugará la temporada 2021.

Gutiérrez era esperado para competir con Guillermo Alejandro Flores y Daniel Mercado por el puesto de receptor, pero finalmente tomó la determinación de no acudir a los entrenamientos por razones ajenas a lo deportivo, así que Malavé y la organización Guinda no contará con los servicios de quien remolcó 9 carreras en una inolvidable actuación ante Tijuana, el 2 de junio de 2019, cuando impuso un récord de la franquicia con más carreras producidas en un juego de 9 entradas.

Otro pelotero que apareció en la lista de invitados pero no ha reportado es el lanzador californiano Alejandro Chavarría, quien permanece en su hogar en los Estados Unidos y no ha tomado una decisión sobre si jugará o no la temporada 2021.

VENTA DE BOLETOS

Algodoneros dio a conocer anoche que será mañana cuando se pongan a la venta los boletos para el juego de pretemporada que disputarán el próximo domingo 25 de abril en el estadio de beisbol de la Revolución, ante los actuales campeones, los Acereros de Monclova.

De acuerdo a la autorización del Subcomité Regional de Salud de la Laguna, el aforo permitido para este compromiso será del 20 por ciento del total del cupo del estadio, habilitándose únicamente las áreas de Numerado y Butaca Libre. El costo del boleto será de 50 pesos y la taquilla, único medio por el que se venderán los boletos, operará de las 10:00 a las 17:00 horas, vendiéndose por pares.

El juego iniciará a las 14:00 horas y aunque existía expectación de los aficionados laguneros por ver en acción al exligamayorista Bartolo Colón, flamante refuerzo de los Acereros, todo indica que ni siquiera hará el viaje a esta ciudad, ya que le corresponde lanzar este viernes 23 de abril en un juego que tienen programado los monclovenses ante Bravos de León. Además, la organización Guinda anunció ajustes en los precios de sus abonos para la temporada 2021, disminuyendo los costos para mayor accesibilidad a los aficionados laguneros.

30 DÍAS faltan para que los Algodoneros debuten en la campaña visitando a Bravos.