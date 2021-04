Conmebol expresa su apoyo a la UEFA

El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, expresó a su colega Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, apoyo "y profunda solidaridad" ante "la compleja situación" a la que se enfrenta por la iniciativa de varios clubes de crear una nueva competición, la Superliga.

"No tengo duda de que el proyecto de la Super Liga Europea es en su concepción claramente excluyente y se aleja del modelo deportivo colaborativo e inclusivo que nuestras instituciones están promoviendo actualmente", dice Domínguez la carta divulgada ayer por la Conmebol.

Añadió que el proyecto "destruirá la ilusión de los actores y amantes del futbol de todo el mundo" al verse privados "injustamente" de competir.

Gostaria de desejar a melhor sorte a todas as equipes participantes da CONMEBOL @Libertadoresbr e da CONMEBOL @SudamericanaBR Que o nosso futebol espalhe sua força e paixão a milhões de homens e mulheres do continente. Vamos desfrutar dos torneios mais emocionantes do mundo! — Alejandro Domínguez (@agdws) April 20, 2021

Y agregó que la situación exige una unidad de acción con el "propósito de proteger la gobernancia y desarrollo del futbol alrededor del mundo".

Ceferin anunció el lunes que adoptarán sanciones cuanto antes y estudiarán la participación de los jugadores de los clubes implicados en la próxima Eurocopa.

OPINA WENGER

Arsene Wenger, entrenador durante 22 años del Arsenal, no se mostró sorprendido por el derrumbe de la Superliga europea y dijo que nunca creyó en ello.

"No me sorprende que haya durado tan poco", dijo Wenger en declaraciones a Bein Sport. "No creí en ningún momento que fuera a pasar. Es una competición que ignora los principios básicos del mérito deportivo. Si ignoras eso, matas a las ligas domésticas. Los aficionados nunca aceptarán esto", añadió el técnico galo.

El Arsenal, equipo que Wenger dirigió hasta 2018, es uno de los doce miembros fundadores del proyecto.