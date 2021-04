Se permitirá afición en Abierto de Estados Unidos femenil

Un limitado número de espectadores tendrán permitido ingresar al Abierto de Estados Unidos femenil en San Francisco y al U.S. Open en San Diego en junio si pueden demostrar que recibieron la vacuna contra el COVID-19 o muestran una prueba negativa del virus.

La Asociación de Golf de Estados Unidos anunció la decisión tras consultar con las autoridades de salud de California.

Aunque los torneos del U.S. Open no son los primeros majors que permitirán el ingreso de aficionados, si serán los primeros en pedir un estándar de salud a los espectadores con la vacuna de COVID-19 o una prueba. La USGA no informó cuántos aficionados tendrán permitido ingresar a ambos campeonatos.

El Masters no requirió hace dos semanas que sus espectadores, que se cree rondaron los 8,000 al día, presentaran una prueba en el Augusta National. El PGA Championship que se realizará entre el 20 y 23 de mayo en Kiawah Island en Carolina del Sur permitirá 10,000 aficionados al día sin necesidad de mostrar una prueba negativa o la vacunación.

El torneo ANA Inspirational de la LPGA de ese mes en California no contó con espectadores.

El U.S. Open de mujeres se realizará entre el 3 y 6 de junio en el Olympic Club. El Abierto de Estados será en Torrey Pines entre el 17 y 20 de junio.

De acuerdo con las políticas que dio a conocer la USGA los aficionados, personal y voluntarios tendrán que utilizar una mascarilla y respetar las medidas de distanciamiento social incluso si cuentan con la vacuna.

El último U.S. Open de Winged Foot en Nueva York en septiembre y el U.S. Open de mujeres en el Champions Golf Club en Houston en diciembre permitieron el ingreso de espectadores.

"El año pasado no tuvimos la energía de los aficionados en los campeonatos del U.S. Open", dijo John Bodenhamer, el director de gestión de los campeonatos para la USGA. "Agradecemos a las autoridades de salud locales y del estado den California de estar en posición de recibir a aficionados de regreso este año".