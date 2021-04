Declina candidatura por UDC para sumarse a proyecto de Luis Fernando Salazar en Torreón

María Estrella Salas García, aspirante a la alcaldía de Torreón por el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), declinó en su candidatura, pues se sumará al movimiento de Luis Fernando Salazar.

"La UDC está más fuerte que nunca, vamos a estar apoyándolo, con toda la gente que tenemos, vamos con Luis Fernando y con Morena", expresó.

La exaspirante se presentó en el comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de Torreón con su papelería para solicitar que se diera de baja su candidatura antes de que se impriman las boletas electorales, de modo que no aparecerá su nombre en ellas. Le acompañó Salazar y el vocero del comité estatal de la UDC, Armando Muruaga, así como su esposo, el exregidor Víctor Santibáñez.

Al respecto, Luis Fernando Salazar dijo que la UDC se suma, de esta forma, al "movimiento, siendo cuidadosos con las palabras, no hay campaña, todavía no puedo hablar de candidatura porque legalmente no me la han regresado, pero sí es una suma al movimiento transformador de un servidor, que a la postre se convertirá en una candidatura, que apareceremos en la boleta y que arrasaremos el 6 de junio".

Reconoció al partido y a su líder moral, Evaristo Lenin Pérez, quien es su compañero en la Cámara de Diputados en la actual Legislatura y que también pelea por su registro para ser diputado federal por el Distrito 01 del norte del estado de Coahuila. Señaló que se trató de construir una alianza electoral entre Morena y UDC pero les fue derrumbada en el Tribunal "pero aquí estamos, en los hechos, aliados".

SIN INDICACIONES

Ante los reclamos del aspirante a la alcaldía de Torreón, Luis Fernando Salazar, el IEC respondió que no se han dado indicaciones para que le sea otorgada la candidatura.

"Como se informó en su momento, tal negativa se formuló en cumplimiento del acuerdo aprobado por el Consejo General del INE, de fecha 25 de marzo de 2021 e identificado como Resolución INE/CG294/2021, mediante el cual dicho órgano decidió, entre otras cosas, sancionar a Luis Fernando Salazar Fernández con la pérdida del derecho de ser registrado como candidato a presidente municipal de Torreón", se indicó en un boletín de prensa emitido por el IEC.

Debido a la insistencia de Lis Fernando Salazar, el IEC reiteró que no le puede ser otorgada la candidatura en tanto el Instituto Nacional Electoral no informe al IEC que la resolución haya sido revocada, modificada o sustituida.