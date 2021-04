Papá de Frida Sofía asegura que Alejandra Guzmán la drogó de bebé

Luego de que Alejandra Guzmán denunciara en una reciente entrevista con Adela Micha que su expareja y padre de su hija Frida Sofía la golpeó, Pablo Moctezuma no se quedó callado ante las acusaciones y arremetió al decir que ella drogó a su hija cuando era solo un bebé.

No conforme, el empresario hizo más revelaciones en torno a la rockera, entre ellas, aseguró que la hija de Silvia Pinal fue abusada sexualmente por una persona cercana a su familia.

"Te voy a decir lo más fuerte, ahora sí voy a hablar digan lo que digan, a mí Alejandra me contó algo muy fuerte y es lo que más tristeza me da de todo, fue abusada sexualmente por alguien cerca en su familia. A mi no me platicaron, no es chisme. Entonces, que Alejandra no haya tenido la empatía con su hija", reveló en una entrevista con Adolfo Infante.

Asimismo, afirmó que el día que ambos pelearon muy fuerte, fue porque la cantante le dio Rivotril a Frida Sofía cuando tenía tres meses de edad.

"El día del pleito con Guzmán es porque Alejandra le estaba dando Rivotril a Frida de tres meses de nacida, borracha. Y le dije 'qué te pasa', le estás dando una medicina que aquí dice para mayores de 18 años. Se la arrebaté, me sorrajó un cinturonazo en la cara y ahí empezó la bronca", aseguró.

Respecto a la golpiza que dice Alejandra haber sufrido por parte del empresario, éste negó rotundamente los dichos contra él.

"Es tan mentira lo de los golpes, obviamente me he defendido de ella porque Alejandra es una persona que se toma un rompope y se convierte en el Cibernético", dijo.

Los señalamientos de "La Guzmán" contra Moctezuma ocurrieron en una entrevista que la artista concedió a Adela Micha en su programa La Saga.

"Yo esperaba que con esta entrevista aprovechara un momento de lucidez para darse cuenta que su hija está pidiendo a gritos un acercamiento, que le pida perdón por lo que ha hecho. Ella cree que porque le dio un cochecito o un departamento ya la ayudó en la vida", se pronunció Moctezuma respecto a las declaraciones de su ex. Y continuó: "Esta mujer está realmente mal, está fuera de la realidad".

DEMANDA ENRIQUE A FRIDA SOFÍA

A través de un comunicado, Enrique Guzmán ha dado a conocer de manera pública su denuncia en contra de su nieta, Frida Sofía.

"Don Enrique Guzmán me ha dado instrucciones para que haga público que, el día de hoy, ha presentado una querella ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar, dependiente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la querella fue formulada en contra de Frida "N" y quien o quienes resulten responsables por su probable participación en hechos con apariencia de delito en agravio de Don Enrique Guzmán", se lee en la información publicada por el abogado del artista mexicano.

En los últimos días, la acusación de Frida en contra de su abuelo, por presuntamente haberla tocado de forma indebida cuando ella tenía 5 años, ha dado mucho de qué hablar; su madre, Alejandra Guzmán, no dio crédito a los señalamientos que el propio intérprete de La Plaga, negó con lágrimas en los ojos durante una entrevista en el programa Ventaneando.

"La querella tiene por objeto que el Ministerio Público inicie una investigación para reunir indicios que lleven al esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para que en la etapa procesal oportuna, la representante social sustente el ejercicio de la acción penal, la acusación contra la imputada y la reaparición integral de daño a la víctima", señala misma información del defensor de Enrique Guzmán, Marco López.