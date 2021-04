Convocan a caravana en Torreón contra maltrato animal

El grupo Defensoría Animalista invita a la ciudadanía en general a una caravana y marcha en contra del maltrato animal, que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de abril, arrancará en la Unidad Deportiva de Torreón y terminará en la Plaza Mayor a las 10:00 horas, de donde partirían al Paseo Colón.

Argentina Carrillo, representante de la Defensoría Animalista Laguna, informó que la caravana sería en vehículos, por lo que se ha convocado a los asistentes a que coloquen mensajes de apoyo en sus unidades. Partirían por el bulevar Revolución, de la Deportiva hacia el Centro, rumbo a la explanada de la Plaza Mayor, por lo que también pueden los simpatizantes alcanzar aquí el movimiento.

A partir de este punto, todos juntos marcharán al Paseo Colón. Se solicita a los asistentes que vistan ropa de color naranja, pueden llevar globos y pancartas con mensajes de "No al maltrato animal".

La invitación es abierta a llevar a las mascotas, pero con su correa, además de que se sugiere llevar agua para hidratarlos. No obstante, la advertencia es que, si no están acostumbrados a convivir con más perritos, entonces se abstengan de llevarlos, a fin de que no haya peleas entre ellos.

Otro punto que no puede faltar es portar cubrebocas en todo momento y guardar las medidas sanitarias para la prevención del COVID-19. Se busca que los albergues, rescatistas y demás asociaciones sean una misma voz y que las autoridades así tengan que escucharles.

"No queremos más Rodolfitos muertos, queremos respeto a sus vidas y solo nosotros tenemos la voz", señala la convocatoria que se ha emitido en las redes sociales de la Defensoría Animalista, que exhorta a hacer a un lado las diferencias entre los grupos que se preocupan por este tema y que vean por el mismo objetivo, que son los animales.