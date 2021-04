Sin fecha para vacunar a adultos mayores de 50 años en La Laguna

La Jurisdicción Sanitaria No. VI en La Laguna aún no cuenta con mayor información respecto a la vacunación contra el COVID-19 para los adultos de 50 a 59 años de edad, toda vez que el Gobierno federal no ha brindado mayores detalles respecto a fechas o sedes en las que podrían realizarse el proceso de aplicación de dosis.

Así lo reveló ayer martes el titular de la oficina, Juan Pérez, quien señaló que se mantienen a la expectativa de los anuncios oficiales que haga el propio Gobierno federal y la Secretaría del Bienestar, encargada de la logística de aplicación de vacunas a la población abierta a nivel local. "Aún no (hay información), nada más tenemos la información de que probablemente sea a finales del mes cuando se inicie con aquellas personas de 50 personas en adelante y los rezagados que se hayan quedado de 60 para arriba", declaró. Pérez dijo que mantienen la propuesta a la Federación para que acepten un mayor apoyo con la logística de aplicación de dosis para la población abierta con la finalidad de evitar aglomeraciones y otros incidentes como los que se registraron semanas atrás con las personas de 60 años o más en los puntos de aplicación de dosis que se abrieron en la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) y la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC); y el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL). "De hecho la Secretaría de Salud siempre ha estado en disposición de apoyar, lo hemos dicho desde que se inició en diciembre este tipo de vacunación y seguimos dispuestos, hemos recibido siempre indicaciones del señor gobernador, del secretario de Salud, de cooperar y seguimos en esa línea", manifestó Pérez y añadió que no descartan proponer sedes como el Centro de Convenciones de Torreón para que se puedan aplicar dosis contra el COVID-19 a las personas de 50 años en adelante, así como a las personas de 60 años o más a las que le corresponde su segunda dosis de Pfizer. Logística Vacunación entre personas de 50 a 59 años iniciaría a finales de abril *Mantienen expectativa para conocer sedes de aplicación de dosis y mayores detalles. *Se reiterará la propuesta de que el Gobierno de Coahuila apoye en la logística, al igual que con la vacunación a los docentes. * Podría ser hasta finales de abril cuando se convoque a los que integran el grupo de los 50 a los 59 años, así como rezagados de 60 y más.