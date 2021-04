Lalo España busca animar al público en medio de la pandemia

En medio de la crisis sanitaria de COVID-19 y las muertes que ha dejado a su paso, así como los actos de violencia que día a día sacuden el país, es necesario encontrar paz, y qué mejor que por medio de la comedia.

El programa Vecinos estrenó su décima temporada por el Canal Las Estrellas y, de acuerdo con Eduardo España, uno de sus protagonistas, uno de sus objetivos es llevar entretenimiento a la audiencia.

"En todos estos años hemos hecho cada temporada con mucho amor y candidez. Todos los que laboramos, desde actores hasta maquillistas, nos entregamos al 100 por ciento para que la gente vea algo de calidad y se divierta, estamos sembrando amor y cosas bonitas en medio de todo lo difícil que estamos pasando por temas como la pandemia", dijo.

España habló en exclusiva con El Siglo de Torreón del éxito de la emisión en la que también figuran Macaria y Mayrín Villanueva. Instalado en la sala de su hogar, celebró el éxito que han logrado los nuevos capítulos.

"Cada domingo el rating que se registra es muy alto. Nos da mucho gusto que al público le estén gustando nuestras nuevas aventuras. Ahora, me emociona ver en redes que muchos de quienes están viendo Vecinos son niños", relató.

El oriundo de Guadalajara externó que en la entrega 10 de Vecinos el embarazo de "Silvita" (Villanueva) genera una serie de dimes y diretes que el público ya ha apreciado en lo que va de la temporada.

"En un principio, mucha gente pensó que yo era el embarazado, y es que 'Germán' (su personaje) se ve un poco pasado de peso; lo que pasa es que tiene músculos confundidos", dijo entre risas y añadió: "'Silvita' debuta como madre y, bueno, la cigüeña llega a Vecinos y pasan muchísimas cosas".

Durante la amena charla, el artista aprovechó para hablar del lagunero Markin López. Externó que le encanta el trabajo que hace en el papel de "Rocko".

"Mis respetos para Markin, soy fan de lo que él hace en Vecinos. Está muy divertido lo que él hace. Se porta muy bien. Me da mucho gusto que la Comarca Lagunera sea generadora de tanto talento", compartió.

Por otro lado, España informó que se contagió de COVID-19 hace unos meses, sin embargo, logró reponerse.

"Afortunadamente me agarró con un buen sistema inmunológico. Procuro tomar vitaminas, antioxidantes y llevar una vida sana. No les digo que fui asintomático, ya que sí tuve algunos malestares. Apenas, con todo y que me enfermé en noviembre, recuperé el olfato".

España opinó que pese a que la pandemia afectó notoriamente la industria del espectáculo, él no dejó de trabajar.

"No quiero sonar soberbio, claro que me pegó no tener mi show que llevaba por todos lados, pero no paré de laborar. Me aventé Vecinos, La parodia e hice muchos programas para mi canal de YouTube, Garnacha Channel".

El actor explicó que pese a que cuenta con personajes que le han dado una gran trascendencia, como "Márgara Francisca" y "Germán", el mejor proyecto de vida que ha logrado consolidar es trabajar en lo que le gusta.

"El cariño de la gente es lo mejor. Los personajes son pretextos para contar historias y uno les va dando forma y encontrando cariño, pero creo que la corona de carrera es dedicarme a esto todos los días, hacerlo con amor y pasión y seguirme preparando".

España manifestó que en breve se le verá en cine gracias a las películas El origen de las leyendas y Poderoso Victoria.