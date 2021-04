Se prepara Santos Laguna para choque frente a Tuzos

De cara a su siguiente compromiso, los Guerreros del Santos Laguna arrancaron ayer con su preparación, realizando un entrenamiento matutino en las canchas alternas de Territorio Santos Modelo, donde preparan la visita a los Tuzos del Pachuca.

Los albiverdes son conscientes de la importancia que tiene el partido en puerta, visitando una cancha que regularmente se les incomoda, deben buscar una victoria que les permita posicionarse en la disputa por el boleto directo hacia la liguilla. El plantel lagunero entrenará nuevamente esta mañana para comenzar a ajustar la táctica a utilizar ante los hidalguenses que están en la búsqueda de un lugar en el repechaje, a pesar de que solamente han perdido uno de sus más recientes cinco partidos y vienen de pegarle a los Rayados en su propia casa.

VAN POR PUNTOS

El zaguero Matheus Dória ofreció una entrevista a personal de prensa del club albiverde que difundió las declaraciones del futbolista, quien resaltó la importancia de la victoria conseguida ante Toluca, recién el pasado domingo: "sí, la verdad que sí. Hicimos dos partidos fuera de casa que nos generó un poco de desconfianza. Intentamos, batallamos, pero los resultados no se dieron. Perdimos nuestro puesto entre los cuatro y necesitamos ganar puntos para pelear por él, vamos a hacer eso hasta la última jornada", advirtió.

Para el brasileño, la META de los Guerreros se mantiene fija, focalizados en obtener la calificación a la liguilla de manera directa y para lograrlo deberán aprovechar los últimos dos partidos que son ante rivales directos en la pelea por los puestos que otorgan boletos a la fase final: "nuestro objetivo está claro, queremos estar entre los primeros cuatro, necesitamos ganar los dos partidos siguientes y vamos a trabajar para eso. Lo bueno es que viene un enfrentamiento directo contra un rival que está peleando con nosotros entre los primeros cuatro lugares (Puebla). Así es lo mejor, que depende solo de nosotros", señaló el nacido en Sao Goncalo, Río de Janeiro.

CONTENTO POR 'MUDO'

La figura santista del anterior partido ante Toluca fue el canterano Eduardo "Mudo" Aguirre, quien con su doblete llevó a los Guerreros a la victoria y recuperó la confianza de cara a la portería rival; Matheus no se guardó elogios para el sampetrino: "el Mudo es un muchacho que trabaja muchísimo, deja todo en todos los días de entrenamiento. Me gusta, estoy muy contento por él, porque siempre trabajó mucho cuando no tenía oportunidades de ser titular. Nos regaló dos goles y bonitos, ayudándonos a nuestra victoria".

15 PARTIDOS ha disputado Matheus Dória en el torneo; junto a Acevedo, son los únicos en jugar todos los minutos.

Finalmente, el amazónico agradeció el empuje brindado por la afición lagunera en el partido ante Toluca y le solicitó: "que siga apoyándonos. A veces no se da con la técnica, pero seguimos peleando. Vamos que todavía falta torneo. Estamos concentradísimos, tenemos una semana larga para trabajar. Tener la cabeza enfocada en Pachuca. Nos faltan dos finales antes de empezar la parte buena", sentenció.