Jugadores y directivos de la NBA reaccionan ante caso de George Floyd

El comisionado de la NBA, Adam Silver y la directora ejecutiva de la Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA), Michele Roberts, emitieron un comunicado conjunto en el que señalaron que "estamos satisfechos que parece que se ha hecho justicia".

Ricky Rubio, el base español del equipo de la NBA de Mineápolis, los Minnesota Timberwolves, reaccionó en su cuenta de Twitter a la sentencia de Chauvin con un sucinto y claro "...justicia".

El pívot de origen dominicano de los Timberwolves, Karl-Anthony Towns, escribió en su cuenta: "Justica y rendir cuentas. Algo que nunca pensé que vería. Hay mucho más trabajo que hacer ¡pero es un principio increíble hacia la reforma que este país NECESITA!".

