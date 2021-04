El uso del cannabis en la gastronomía gourmet

No basta con hornear un brownie o galletas para venderlos en un rave o un concierto, la nueva tendencia entre cocineros es descarboxilar la planta para extraer el aceite de cannabidiol y cocinar con ello una experiencia de alta cocina. El CBD es un recurso secundario, es el vehículo que ayuda al comensal a potencializar sus sentidos para tener una introspección con la cual se enfoque en las texturas y sabores de la comida o la cena.

"La descarboxilación es el proceso donde se somete a la hierba a un calor constante de 110°c por espacio de 30 a 40 min para que tanto el THCA como el CBDA se conviertan en THC y CBD con los efectos que ya conocemos".

¿Están listos para subir a la resbaladilla de las cenas cannábicas? Son los nuevos speakeasys en los cuales el cocinero planea una cena en algún lugar secreto y solo invita a sus amigos y clientes de confianza o bien, son una especie de dark kitchen en la cual ofrecen comida con cierta dosis de CBD que llega a la comodidad de tu hogar.

Estas dos son historias de dos cocineros de renombre que por gusto y por demanda de sus amigos empezaron a cocinar con CBD. Al ser algo nuevo y clandestino, aprendieron bajo prueba y error, cada vez, profesionalizándose en la materia buscando además de maneras creativas para usar este aceite, las dosis perfectas tiempo por tiempo en un menú degustación, así como las variedades de la planta ya que dependiendo de su origen, será el sabor.

Arte y psicodelia

Anel es una cocinera que trabajó durante un tiempo en Nueva York, ahí fue donde tuvo un pedido especial: comida con marihuana. En su vida la había probado, pero aun así horneó para sus amigos una charola de brownies. "La experiencia fue fatal, por las cantidades tan grandes. Me lo tomé tan en serio que me puse a estudiar y a contactar proveedores para que no me volviera a suceder. Busqué medidas de seguridad, conocer sobre descarboxilación y dosificar", comenta Anel, de Food Sesh.

Las cenas temáticas de Anel en las cuales involucra arte y diseño tienen la finalidad de relajar al comensal, pero sin que pierda el control. A lo largo de la experiencia, ella va dosificando el CBD sin que la gente "se ponga en un mood astral", expresa. La dosis empieza en 10 miligramos, es ideal para quien no está acostumbrado a fumar y busca una experiencia sensorial con una comida rica dentro de un ambiente seguro.

Así como hay una rueda sensorial para el café o el vino, hay una para elegir la variedad de planta que el cocinero desea usar en sus recetas y con ello reafirmar sus propósitos culinarios. Sus sabores y aromas dependen de los falvonoides y terpenos presentes en la planta.

"La experiencia dura tres horas, desde que llegas, te damos el trago de bienvenida, la mini vacación es de aproximadamente una hora a la mitad de la comida", explica Anel quien va midiendo los estados de euforia y de relajación de quien decide asistir a sus cenas cannábicas.

De lo que más se cocina con CBD son los ceviches al aplicar una microdosis en aceite de oliva o de coco, el pad thai, tiraditos, dumplings barnizado con mantequilla, ensaladas con vinagreta, helados, chocolates o leches infusionadas, entre otros. Lo que sigue para Anel y Food Sesh es crear una cerveza colaborativa en Tijuana, Baja California para venta online y como parte de sus bebidas en las cenas privadas.

Así como Anel, hay varios cocineros que se han animado a generar experiencias a domicilio o en lugares secretos que solo se revelan el día de la cena. Los puedes buscar en instagram, en sitios webs o de boca en boca.

Es para cocinar, no para pachequearse

Aunque en México aún no está regulado el consumo de marihuana, desde hace algunos años surgieron marcas de dulces, aceites de CBD y experiencias "fine dining" con microdosis de este aceite con la finalidad de relajarnos, disminuir el estrés y la ansiedad, pero también para darnos una experiencia totalmente diferente a la que podríamos tener si fumáramos hierba. Esto se puede conseguir de manera abierta y sin tener que escondernos, la venta es online y las cenas se realizan cada cierta temporada a manera de pop ups, así como entrega a domicilio en donde además de los clásicos brownies, puedes pedir platos más sofisticados que ponen a volar la imaginación de los chefs dedicados a la alta cocina.

Nota del editor: con este artículo nuestro único propósito es informar al lector sobre esta tendencia gastronómica que está presente a nivel global, de ninguna manera tenemos la intención de incentivar su consumo.