Claudia Albertina Ruíz, la chiapaneca en la lista de las '50 Next'

Hoy en Bilbao, en la región de Bizkaia (País Vasco), en España se celebró el resultado de la nominación de la lista 50 Next, 50 nuevos talentos de 34 países que prometen cambios positivos en la gastronomía desde diferentes campos de acción. Para encontrar a estas promesas, se tuvieron a 700 candidatos previos, seleccionados por Basque Culinary Center, socio académico de 50 Next.

Es la primera edición de este certamen dirigido por The World´s 50 Best Restaurants y The World´s 50 Best Bars el cual tiene como finalidad a inspirar, empoderar y conectar a la próxima generación de líderes relacionados a la gastronomía desde diferentes frentes: producción, tecnología, educación, industrias creativas, ciencia, hostelería y activismo.

Los organizadores aclaran que no es un ranking, es una lista que nació en un momento de recuperación global después de la emergencia sanitaria con la cual quiere promover un pensamiento sostenible y visionario. Así que estos 50 talentos de la primera lista de 50 Next, son reconocidos por su contribución general a la gastronomía, así como por su potencial continuo para impulsar un cambio positivo significativo.

"A medida que el mundo de la gastronomía se esfuerza por recuperarse de los efectos devastadores de la pandemia, para nosotros es más importante que nunca apoyar, empoderar y reconocer a quienes se encuentran en todos los niveles de la cadena de alimentos y bebidas. Al reunir esta lista verdaderamente diversa de jóvenes con el apoyo de Basque Culinary Center, la región de Bizkaia y la familia 50 Best, nos comprometemos a nutrir, elevar y proporcionar una plataforma para quienes luchan por un futuro mejor para la gastronomía. 50 Next nos permite conectar a los líderes de hoy con la próxima generación", dijo William Drew, Director de Contenido de 50 Best.

Dentro de la selección de la edición 2021 está la mexicana Claudia Albertina Ruiz, el australiano Josh Niland, el llamado "carnicero del pescado", la defensora de la agricultura progresiva Cherrie Atilano de Filipinas, el innovador tecnológico ghanés Isaac Sesi y Jhannel Tomlinson, una activista jamaicana del cambio climático que empodera a las mujeres a través del café. La más joven de la lista es la estudiante de medicina vasca Maitane Alonso Monasterio, de 20 años, que ha inventado una máquina para conservar alimentos.

"Los 50 perfiles seleccionados por nuestro equipo de expertos representan esta visión multidisciplinar, integradora y contemporánea. Además, en un contexto mundial marcado por la incertidumbre generada a raíz del COVID-19 y los retos globales a los que nos enfrentamos, resulta vital apoyar y visibilizar el talento joven, algo que Basque Culinary Center realiza a través de diferentes iniciativas. Los integrantes de 50 Next componen un mosaico diverso que conformará la visión presente y futura del sector", afirmó Joxe Mari Aizega, Director de Basque Culinary Center.

Esta es la lista completa por categoría:

Tech Disruptors

Katerina Axelsson, 29 – San Luis Obispo, EE. UU. (Rusia)

Matias Muchnick, 32 – Nueva York, EE. UU. (Chile)

Jonathan Ng, 30 – Singapur - Solveiga Pakštait?, 28 – Londres, Reino Unido (Lituania)

Abby Rose, 33 – Londres, Reino Unido

Isaac Sesi, 28 – Kumasi, Ghana Empowering Educators

Mariana Aleixo, 33 – Rio de Janeiro, Brasil - Cherrie Atilano, 35 – Makati, Filipinas

Josh Gilbert, 29 – Gloucester, Australia

Siddhi Karnani, 30 y Anurag Agarwal, 34 – Siliguri, India

Ievgen Klopotenko, 34 – Kiev, Ucrania

Dieuveil Malonga, 29 – Kigali, Ruanda (Congo)

Maureen Muketha, 25 – Nairobi, Kenya

Edward Mukiibi, 34 – Mukono Town, Uganda

Ted Rosner, 33 y Max Dubiel, 33 – Londres, Reino Unido (Reino Unido y Alemania, respectivamente)

Entrepreneurial Creatives

Ata Cengiz, 28 – Estambul, Turquía

Jon Gray, 35 – Nueva York, EE. UU.

Sana Javeri Kaori, 27 – Oakland, EE. UU. (India)

Adelaide Lala Tam, 27 – Rotterdam, Países Bajos (Hong Kong)

Divya Mohan, 29 – Lund, Suecia (India)

Natsuko Shoji, 31 – Tokio, Japón

Thiago Vinícius De Paula Da Silva, 32 – São Paulo, Brasil

50 Next está apoyado por Diputacion de Bizkaia y Gobierno Vasco.

Science Innovators

Maitane Alonso Monasterio, 20 – Sodupe, País Vasco, España

Leah Bessa, 30 – Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Kisum Chan, 22 (Hong Kong) y Lincoln Lee, 23 (Malasia) – Londres, Reino Unido– y Zheyi Chia, 22, and Jonathan Ong, 24 – Kuala Lumpur, Malasia

Marc Coloma, 29 – Barcelona, España

Kiara Nirghin, 21 – Stanford, EE. UU. (Sudáfrica)

Leo Wezelius, 23, Angelo Demeter, 28 y Fredrik Åkerman, 24 – Estocolmo, Suecia (Suecia, Rumania y Suecia, respectivamente)

Jo Barrett, 32, y Matt Stone, 34 – Melbourne, Australia

Ashtin Berry, 33 – Chicago, EE. UU. - Douglas McMaster, 34 – Londres, Reino Unido

Diego Prado, 35 – Copenhague, Dinamarca (Chile)

Claudia Albertina Ruiz, 33 – San Cristóbal de las Casas, México

Marsia Taha, 32 – La Paz, Bolivia (Bulgaria)

David Zilber, 35 – Copenhague, Dinamarca (Canadá)

Trailblazing Activists

Jamie Crummie, 29 y Lucie Basch, 29 – Londres, Reino Unido y Nueva York, EE. UU.

Friederike Gaedke, 29 – Berlín, Alemania

Bibi La Luz Gonzalez, 33 – Ciudad de Guatemala, Guatemala

Matt Jozwiak, 33 – Nueva York, EE. UU.

Maya Terro, 34 – Beirut, Líbano (Ucrania)

Jhannel Tomlinson, 29 – Kingston, Jamaica

Por su parte, S.Pellegrino, involucrará a una selección de candidatos de la categoría 50 Next 'Hospitality Pioneers' en su programa educativo de 2021/22 como profesores tendrán la oportunidad de compartir su experiencia con cientos de jóvenes chefs que estén en Young Chef Academy.