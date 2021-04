Fallece Jim Steinman creador de éxitos de Meat Loaf y Dion

Jim Steinman, el compositor galardonado con el Grammy que escribió el popular álbum debut de Meat Loaf “Bat Out Of Hell” así como éxitos para Celine Dion, Air Supply y Bonnie Tyler, ha muerto a los 73 años, informó su hermano.

Bill Steinman dijo a The Associated Press que su hermano falleció el lunes de insuficiencia renal y había estado enfermo por un tiempo. Jim Steinman murió en Connecticut cerca de su casa en Ridgefield, señaló.

“Lo extraño muchísimo desde ahora”, dijo Bill Steinman por teléfono el martes.

Jim Steinman nació el 1 de noviembre de 1947 en Nueva York. Comenzó a trabajar en teatro musical y era famoso por componer y producir canciones épicas de rock con toques de ópera y poderosas baladas a lo largo de su prolífica carrera.

Steinman fue incorporado al Salón de la Fama de los Compositores en 2012 y ganó el premio al álbum del año en los Grammy de 1997 por producir canciones del álbum “Falling Into You” de Celine Dion, el cual celebró su 25 aniversario el mes pasado, e incluía la poderosa balada escrita por Steinman “It’s All Coming Back to Me Now”.

Steinman también escribió la música para el álbum clásico de Meat Loaf “Bat Out of Hell”, lanzado en 1977 y uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. El álbum ha sido certificado platino 14 veces por RIAA, por el equivalente a vender 14 millones de copias tan solo en Estados Unidos.

Steinman también escribió para el álbum de Meat Loaf “Bat Out of Hell II: Back into Hell” de 1993, otro éxito comercial con múltiples certificaciones platino que incluía el éxito internacional “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)”. También trabajó en “Bat Out of Hell III: The Monster Is Loose” de 2006 que cerró la trilogía “Bat Out of Hell”.

De igual manera compuso el musical rock “Bat Out of Hell: The Musical”, que se estrenó en 2017 en la Ópera de Manchester en Inglaterra.

Steinman fue el responsable de “Total Eclipse of the Heart” de Tyler, que encabezó las listas de popularidad de Billboard en 1983 y le dio a Tyler una nominación al Grammy. Cuando la canción de Tyler estaba en el primer puesto de las lisas, otra producción de Steinman —“Making Love Out of Nothing at All” de Air Supply — estaba en el segundo.

“No hay otro compositor como él”, dijo un emocionado y lloroso Meat Loaf en la incorporación de Steinman al Salón de la Fama de los Compositores. “Me estoy poniendo emotivo...”

“Nunca podré pagarle lo que hizo”, agregó. “Ha sido una influencia tal, de hecho, la mayor influencia en mi vida, y aprendí tanto de él que no hay manera de pagarle señor Jim Steinman”.

Meat Loaf y Steinman unieron fuerzas una vez más para el más reciente álbum de Meat Loaf “Braver Than We Are” de 2016. Las canciones fueron escritas a lo largo de 50 años e incluyen algunas pensadas originalmente para “Bat Out of Hell”.

El único álbum de Steinman fue “Bad for Good” de 1981 que incluía “Rock and Roll Dreams Come Through”, la cual llegó a la lista de las 40 canciones más populares. Meat Loaf hizo una versión posterior que tuvo más éxito en las listas de popularidad. “Bad for Good” también incluía la canción “Left In the Dark”, que Barbra Streisand grabó para su álbum “Emotion” de 1984. Meat Loaf grabó igualmente esa canción.