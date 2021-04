Activistas, políticos y ciudadanos celebran condena a Chauvin por muerte de George Floyd

El veredicto de los miembros del jurado en Mineápolis, que decidieron de forma unánime declarar a Chauvin culpable de asesinato involuntario en segundo grado, de asesinato en tercer grado y de homicidio involuntario en segundo grado, desató una avalancha de reacciones en torno a este juicio que ha tenido en vilo al país.

Pelosi , quien consideró que gracias a él y "a los millones de personas que salieron por justicia, su nombre siempre será sinónimo de justicia".

George Floyd should be alive today. His family’s calls for justice for his murder were heard around the world. He did not die in vain. We must make sure other families don't suffer the same racism, violence & pain, and we must enact the George Floyd #JusticeInPolicing Act. https://t.co/tWln9NRg1g

Nancy Pelosi thanks George Floyd for being murdered pic.twitter.com/na0Fjoj891

Otro reconocido demócrata, el senador de origen hispano Bob Menéndez, recordó que Chauvin puso su rodilla en el cuello de Floyd "durante 9 minutos y 29 segundos sin tener en cuenta su vida" y agradeció al jurado por haber otorgado a la familia de este hombre afroamericano "la justicia que se merece".

This case has always been clear:

Derek Chauvin put his knee on George Floyd’s neck for 9 minutes and 29 seconds with no regard for his life. Had he not, George Floyd would still be alive.

Grateful that the jury gave George’s family the justice they deserve.