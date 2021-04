'Guilty!'; Hollywood aplaude veredicto en caso George Floyd

Los miembros del jurado decidieron de forma unánime que Chauvin es culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta diez años de privación de libertad.

"Culpable, culpable, culpable... Nadie gana... George Floyd todavía sigue muerto... Y alguien finalmente fue responsable por ello... Derek Chauvin", escribió en Twitter Whoopi Goldberg.

Guilty Guilty Guilty... No one wins.. George Floyd is still gone..and finally someone was responsible... Derek Chauvin

"¡Culpable! ¡Como debía ser! Ahora... Descansa en paz George Floyd. Descansa. Tu familia y tú habéis sido reivindicados", apuntó Viola Davis.

Otras figuras de Hollywood comoKerry Washington insistieron en que "la lucha por la justicia no ha terminado" con este veredicto de culpabilidad.

"Culpable. Culpable. Culpable", escribieron tanto Dan Levy como Mandy Moore, siguiendo esa triple repetición que, poco a poco, se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Guilty. Guilty. Guilty. Thank god. Thank you to the jurors for doing their job and helping to enact some semblance of justice in this case. Praying for George Floyd and his loved ones. #BlackLivesMatter

Por su parte, Rosie Pérez admitió estar "gritando y llorando" al ver que se había hecho justicia, Patricia Arquette dio las gracias a los miembros del jurado y a los testigos en el juicio, y Lupita Nyong'o escribió simplemente la palabra "alivio" en su perfil de Twitter.

Indeed. Mixed emotions.

Elation. Sadness. Joy. Bittersweet disbelief.

It's all so tragic. It won't bring him back. So many things still need to change. And yet... Today was a victory.

Staying with that for now.

