Príncipe Andrés habla por primera vez de la muerte de su padre

Desde que Andrés de York se retiró de sus funciones oficiales, luego de la desastrosa entrevista que dio a la BBC sobre su relación con el pedrasta Jeffrey Epstein, no lo habíamos vuelto a ver y tampoco responder a preguntas de la prensa. El hijo favorito de la reina Isabel II habló de su duelo tras la muerte de su papá, el príncipe Felipe, mientras en sus ojos brotaban aún algunas lágrimas.

"Estaba tan tranquilo, era alguien a quien podía acudir y siempre escuchaba", dijo Andrés, a la BBC, al término de un servicio en la Capilla Real en Windsor Great Park, hace unos días. El príncipe de 61 años se vio presionado a dejar sus funciones como miembro de la familia real luego de que, en una charla con la BBC, confesara que no se arrepiente de su amistad con el financiero acusado de abuso sexual contra menores y negó haber estado implicado en los delitos, aunque hay una acusación en su contra hecha por Virginia Giuffrte, quien sostiene que el príncipe abusó de ella cuando tenía 17 años y circula una foto de ellos juntos.

La muerte del duque de Edimburgo lo trajo de vuelta a la escena pública y, con ello, se volvieron a avivar las peticiones de que debe colaborar con las investigaciones. "Lo siento mucho y apoyo a mi madre, quien lo siente, creo, probablemente más que todos los demás", comentó. "La reina, como era de esperar, es una persona increíblemente estoica. Ella describió su muerte como un milagro. Ella está contemplando, creo que es la forma en que yo lo diría. Lo describió como haber dejado un gran vacío en su vida, pero nosotros, la familia, los que estamos más cerca de ella, estamos reunidos para asegurarnos de que estamos allí para apoyarla".

Es probable que debido al fallecimiento del duque de Edimburgo, un hombre muy querido y respetado en el Reino Unido, se haya hecho una excepción con el polémico príncipe, pues desde que dejó sus compromisos oficiales por el escándalo sexual, no tenía cabida en los actos públicos de la realeza: no estaba contemplado en el próximo cumpleaños de su papá, no aparece en ninguna foto de la boda de su hija Beatriz de York con Edoardo Mapelli y, en su cumpleaños, tampoco fue felicitado públicamente por su mamá.