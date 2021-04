Tesla accidentado en Texas no viajaba en 'autopilot': Elon Musk

Mientras las autoridades estadounidenses investigan el accidente, el consejero delegado de Tesla, Elon Musk, afirmó en las últimas horas, en respuesta a los tuits de varios usuarios, que el mortal accidente del sábado en el condado de Harris (Texas, Estados Unidos) se produjo sin que el sistema Autopilot estuviese activado.

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!

Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.

Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have.