Declina candidata a la alcaldía de Torreón de UDC a favor de Luis Fernando Salazar

Estrella Salas, aspirante a la alcaldía de Torreón por el partido Unidad Democrática de Coahuila (UDC), declinó en su candidatura, pues apoyará el movimiento de Luis Fernando Salazar.

“La UDC está más fuerte que nunca, vamos a estar apoyándolo, con toda la gente que tenemos, vamos con Luis Fernando y con Morena”, expresó.

La exaspirante se presentó en el comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) de Torreón con su papelería para solicitar que se diera de baja su candidatura, antes de que se impriman las boletas electorales, de modo que no aparecerá su nombre en ellas.

Agradezco y le doy la bienvenida a Estrella Salas, quien declina a la candidatura a la alcaldía de Torreón por la UDC, para unirse a este movimiento; el trabajo y respaldo de mujeres valientes como ella serán la clave para la transformación de nuestra ciudad.

Al respecto, Luis Fernando Salazar dijo que la UDC se suma, de esta forma, al “movimiento transformador, hay que ser cuidadosos con las palabras, todavía no puedo hablar de candidatura porque legalmente no me la han regresado, pero si es una suma”.