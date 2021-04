Reportan tiroteo en West Hempstead, Nueva York con un muerto y 2 heridos

El supuesto agresor, identificado por las autoridades como Gabriel Dewitt Wilson, de 30 años, era uno de los empleados del supermercado, que al llegar al edificio subió directamente a dos oficinas de los mánager del establecimiento, donde sacó una pequeña pistola de mano y comenzó a disparar, explicó la policía en una breve rueda de prensa.

There has been an active shooter incident at the West Hempstead Stop & Shop. Police are canvassing the area & schools nearby have been notified to lock down and secure their buildings. @NassauCountyPD is asking all area residents to remain indoors. Suspect is not yet apprehended.