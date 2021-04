Ella es Jaylin Castellanos, la mujer trans que se suma a Acapulco Shore

El polémico programa de telerrealidad Acapulco Shore renueva su elenco para la temporada número ocho y se une al discurso incluyente con la participación de la primer mujer trans en el proyecto, Jaylin Castellanos.

"En mi vida he tenido muchas experiencias y esta fue bastante increíble, convivir con más de 15 personas en una casa, te vuelves loca", dijo este martes Castellanos en conferencia con medios latinoamericanos.

La "influencer" se hace llamar la Barbie mexicana en redes sociales y durante la conferencia aseguró que se sintió cómoda y respetada durante los 25 días de rodaje que vivió en la casa de Acapulco y al contar su historia aseguró que no siempre ha sido así.

"Jailyn es una persona muy sensible que a veces no lo demuestra, me gusta llamar la atención. No nací guapa, tuve que pasar por cirugías, procesos hormonales, terapias. Vivir la discriminación por ser trans es difícil (...) Ser la mujer que soy ahora me ha costado", afirmó.

NUEVOS INTEGRANTES, NUEVAS POLÉMICAS

Luego de unas intensas vacaciones en Mazatlán, Sinaloa, para la temporada número siete, los integrantes regresan a la ciudad guerrerense de Acapulco para vivir una nueva temporada "llena de fuego", según describió Karime Pindter, una de las protagonistas más conocidas del programa.

"La gente que entra tiene que estar loca y uno que es el rey de las insolencias, me la pasé bien. Tienen que esperar a verla porque es pura loquera", aseguró Diego García, uno de los nuevos integrantes.

A él se suman personajes como el "tiktoker" Eddie Schobert o los "influencers" Jacky Ramírez y Beni Falcón, entre otros.

Y aunque en redes sociales se sigue hablando de "la familia de 'Acapulco Shore'", ha existido descontento por parte de los seguidores del programa debido a que cada vez son más los integrantes nuevos del elenco.

Tras la salida de Mane, Jawy y Potro, la cantante Karime es ahora la única integrante original que ha sobrevivido las ocho temporada.

"Hay mucho 'hate' (odio) y creo que están juzgando sin conocer. Entré y dije, 'me hace falta mi comadre y el Jawy'. Pero no se van a decepcionar, véanlo y juzguen después", expresó Karime.

La serie se estrena por MTV el martes 27 de abril y a la par será distribuido por la plataforma de Paramount Plus.