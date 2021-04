Candidatos a la diputación federal del distrito 05 de Torreón participaron en un foro organizado por El Siglo de Torreón. Jorge Zermeño, del PAN, Antonio Gutiérrez, del PRI, y Antonio Attolini, de Morena, respondieron a las preguntas enviadas por la ciudadanía mediante las redes sociales.

Sobre los temas que se deben tratar por el Congreso de la Unión, Antonio Attolini consideró que se requiere fondear programas para ampliar la cobertura a la discapacidad e integrar a la seguridad social a las trabajadoras del hogar.

Jorge Zermeño dijo que se requiere de buenas leyes que sirvan a los mexicanos y que no sean a “contentillo” y con un sesgo para dividir. Dijo que impulsará la autonomía de los municipios y ser un verdadero contrapeso para el Ejecutivo, indicó que se requieren más recursos para la salud, el regreso del seguro popular y que se dé recursos a las escuelas.

Antonio Gutiérrez dijo que su compromiso es regresar las instituciones que desaparecieron, que se dedicaban a la promoción económica y estratégica. También en salud, dijo que las estancias infantiles y el seguro popular son necesarios, además de regresar recursos para el fortalecimiento de la seguridad.

En cuanto a la iniciativa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que apoyarían y la que no, Attolini dijo que la atención a adultos mayores es fundamental y aseguró que será una voz crítica si se presenta una iniciativa que va en contra de los intereses de los laguneros, aunque consideró que no sería poco probable ese caso.

Zermeño dijo que no apoyaría iniciativas que van en contra de las energías limpias, como el tema de la reforma eléctrica, que resultó inconstitucional. Consideró que el presidente tiene una “mayoría dócil” que apoya sus propuestas, como la reciente ampliación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo que tampoco apoyaría la reducción de recursos a los municipios para seguridad pública. Aseguró que no se trata de decir “no” a todo y que sí apoyaría algo que beneficie a los mexicanos.

Gutiérrez Jardón dijo que no apoyaría que se destruyan instituciones por el argumento de la corrupción y tampoco el retroceso en las energías renovables. Dijo que sí apoyaría programas de desarrollo social pero que no fueran clientelares, pues indicó que deben llegar a quienes lo requieren y no solo para buscar adeptos al gobierno federal.

Para elevar el nivel político y dejar de lado la descalificación de “chairos” o “fifis”, Antonio Attolini dijo que esta polarización se ha hecho para parecer que este gobierno es problemático y aseguró que no existe, sino que se trata de una minoría que perdió privilegios. Consideró que es un recurso que busca “azuzar” a cierto sector de la población, lo que ha constatado en sus recorridos, aseguró.

Jorge Zermeño dijo que no se necesita inventar algo cuando todos los días se escucha al presidente en las “mañaneras” con este discurso, donde se autodenomina un héroe y habla de una Cuarta Transformación, consideró que ello busca una polarización con términos como “la mafia del poder”, entre otros. Dijo que hablar de “mexicanos buenos y malos” o atacar a gente que invierte, profesionistas, etc. Señaló que este discurso no lleva a nada.

Antonio Gutiérrez dijo que el presidente se ha encargado de polarizar al país y esto jamás se había visto en una persona que ya estuviera en el poder y se olvide de gobernar para seguir todos los días repitiendo esta división, para destruir. Consideró que todos somos mexicanos y tenemos los mismos derechos y obligaciones, por lo que no consideró válido que se busque día a día dividir al país.

Sobre la crisis del agua en la región y su opinión del proyecto Agua Saludable para La Laguna, Attolini dijo que es el proyecto de inversión más importante de los últimos 50 años e indicó que no es un problema nuevo, pues tiene 30 años y no se ha atendido por sus antecesores, por lo que consideró importante hablar del pasado.

Zermeño dijo que el proyecto no es nuevo, pues se ha impulsado desde hace ya varios años e indicó que tienen dos años esperando que finalmente arranque Agua Saludable.

Gutiérrez Jardón dijo que el proyecto se ha venido prometiendo y no está etiquetado en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Dijo que no hay congruencia en traer agua pero quitar los recursos para el campo, pues indicó que no hay programas que apoyen a los laguneros en este sentido. Indicó que se ha estado postergando el inicio de obras de Agua Saludable y mientras tanto, se ha retirado recurso carretero y presupuesto para la competitividad.

El foro fue moderado por Yohan Uribe, subdirector editorial de El Siglo de Torreón y el video completo está disponible en las distintas plataformas de este medio. El mismo ejercicio se hará con los candidatos del distrito 06, por lo que ya está abierta la recepción de preguntas de parte de la ciudadanía.

Más información mañana en nuestra edición impresa.