Autoridades de La Laguna, aún sin información sobre siguientes etapas de vacunación antiCOVID

La Jurisdicción Sanitaria No. VI en la Laguna aún no cuenta con mayor información respecto a la vacunación contra el COVID-19 para los adultos de 50 a 59 años de edad, toda vez que el Gobierno Federal aún no ha brindado mayores detalles respecto a fechas o sedes en las que podrían realizarse el proceso de aplicación de dosis.

Así lo reveló durante este martes el titular de la oficina, Juan Pérez, quien señaló que se mantienen a la expectativa de los anuncios oficiales que haga el propio Gobierno Federal y la Secretaría del Bienestar, encargada de la logística de aplicación de vacunas a la población abierta a nivel local. "Aún no (hay información), nada más tenemos la información de que probablemente sea a finales del mes cuando se inicie con aquellas personas de 50 personas en adelante y los rezagados que se hayan quedado de 60 para arriba". Pérez además dijo que mantienen la propuesta al Gobierno Federal para que acepten un mayor apoyo con la logística de aplicación de dosis para la población abierta, esto para evitar aglomeraciones y otros incidentes como los que se registraron semanas atrás con las personas de 60 años o más en los puntos de aplicación de dosis que se abrieron en las facultades de Ciencias Políticas, Derecho y Tecnológico de la Laguna. "De hecho Secretaría de Salud siempre ha estado en disposición de apoyar, lo hemos dicho desde que se inició en diciembre este tipo de vacunación y bueno, seguimos dispuestos, hemos recibido siempre indicaciones del señor gobernador, del secretario de salud, de cooperar y seguimos en esa línea". Dijo además que no descartan proponer sedes como el Centro de Convenciones de Torreón para que se puedan aplicar dosis contra el COVID-19 a las personas de 50 años en adelante, así como a las personas de 60 años o más a las que les corresponde su segunda dosis de Pfizer. El funcionario destacó las comodidades del lugar, mismo que cuenta con un amplio estacionamiento, accesos diversos, sombra y aire acondicionado, así como sanitarios y otros elementos para evitar inconvenientes entre quienes asistan, no obstante señaló que la determinación final la tendrá la autoridad federal y la oficina del Bienestar. Cabe señalar que la Secretaría del Bienestar en la Laguna únicamente ha informado que será en próximos días cuando se brinden mayores datos respecto a las siguientes etapas de vacunación contra el COVID-19, aunque tampoco se han precisado posibles sedes o fechas tentativas.