Alice Copper canta a niños

Alice Copper ha vuelto a grabar algunos clásicos buscando acercarse al público infantil.

"Lullaby Versions Of Alice Cooper" es el nombre del álbum que recopila melodías como "Poison" y "Under My Wheels", algunas de las canciones más icónicas del rockero.

El álbum fue lanzado junto a la compañía Twinkle Twinkle Little Rockstar, quienes se han dado a conocer bajo la premisa de "crear hermosas versiones de cuna de tus artistas favoritos", especificamente diseñados para que sean los más pequeños quienes puedan disfrutar de ellas.