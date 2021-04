Alejandra Guzmán cree que Frida Sofía busca más 'followers' con denuncia

Tras una semana de haberse anunciado, finalmente este lunes se publicó la entrevista que ofreció Alejandra Guzmán a Adela Micha para dar su postura sobre la problemática que vive su familia tras las acusaciones de Frida Sofía a Enrique Guzmán.

En la entrevista la periodista le cuestionó sobre la rapidez en la que desacreditó las acusaciones de su hija sin darle el 'beneficio de la duda' tras asegurar que su padre abusó de ella cuando tenía cinco años de edad.

"No la descalifiqué, yo he estado en el lugar en donde ha estado mi padre, toda mi familia tiene miedo de qué pueda pasar después. No sé por qué hay esa necesidad de hacernos daño. He hecho todo, he ido a todas las terapias, a lugares donde me pueden ayudar. Yo no puedo ayudarla porque yo tengo mis propios problemas", respondió.

"¿Cómo sabes que no lo hizo?", le preguntó Adela. "Porque es mi padre, porque es hombre que ha trabajado", respondió entre lágrimas.

Alejandra Guzmán recalcó en distintas ocasiones el trastorno con el que fue diagnosticada su hija cuando era una adolescente (Trastorno límite de la personalidad), el cual le habría afectado al nivel de 'decir mentiras' que se puede llegar a creer.

"Soy una madre destrozada, nunca había vivido algo tan feo como ver a mi padre destrozado por algo que no ha hecho y eso es injusto y hoy vengo a decirlo y no lo voy a decir jamás. Yo hoy cierro este capítulo... si esto va a llegar a la ley ojalá lleguen a la raíz de esto para que yo la pueda ayudar", declaró.

Además, la 'Guzmán' agregó que la razón de las nuevas acusaciones podrían ser el corte de presupuesto que le hizo a Frida Sofía al dejar de pagarle el departamento que tiene en Miami y retirarle el seguro médico, pues aseguró que la joven 29 años estaba haciendo mal uso de él al abusar de los analgésicos.

Según su versión de las cosas, su separación como madre e hija llegó en el año 2018 cuando tras una discusión, Frida Sofía la habría atacado físicamente.