Ivana de María está de regreso con La Negociadora

La actriz Ivana de María está de regreso en la pantalla, tomando el control en la serie La Negociadora, disponible en Claro video.

En una charla exclusiva con El Siglo de Torreón, Ivana compartió su emoción por estar de regreso en una producción que cuenta con un amplio elenco, teniendo como protagonista a la actriz Bárbara Mori y sumándose también una gran cantidad de actrices y actores de toda Latinoamérica.

Dentro de una trama policiaca, Ivana comparte su experiencia.

"Es una serie policiaca, pero a su vez es muy diferente a otra cosa. Una de las cosas más lindas para mí fue participar con actrices y actores que admiro; tiene un elenco espectacular. Fue bonito ver a tantos talentos latinos unirse dentro de una serie muy bien hecha y muy bien escrita".

Ivana tenía muy claro hacia dónde quería llevar su personaje de "Juliana Ríos", dado que llegó con una gran cantidad de ideas por hacer y detalles que quería agregar para darle una personalidad que no pasara desapercibida.

"Mi personaje es el de 'Juliana Ríos', una hacker, muy diferente a todo lo que había hecho antes. Es parte del equipo de 'Eugenia' y de la fuerza policiaca. Sin embargo, ella no tiene los comportamientos convencionales de una; no le gusta llevar el uniforme e intenta romper con esa formalidad donde está siempre rodeada de hombres uniformados. Es muy genuina y fiel a ella".

Explica la importancia que tiene para ella adentrarse al personaje, y explica, entre risas, su necesidad por entender al personaje de "Juliana" desde el interior.

"El director me dio la oportunidad de jugar con el personaje, dándole más dimensión. Quería que no fuera solamente una hacker que viene a darte información, sino que tuviera más desarrollo. Llegué con ideas locas, yo quería que mi personaje siempre tuviera una hamburguesa de juguete, porque yo les decía 'si todo el día está en la computadora, sus manos deben estar acalambradas'. Si a mí, que estoy en la computadora y no soy una hacker, me pasa eso, no me imagino ella; entonces traía esas cositas que fácilmente pudieron haberme negado, pero me permitieron jugar con eso, lo hicieron parte de la escena. Fue un ambiente muy colaborativo, el trabajo de cada persona es igual de importante, eso fue algo que quedó muy claro".

Por otro lado, De María también destacó la importancia de hacer buenos productos tanto para la pantalla chica como para el cine en general, destacando que, para ella, no solo se trata de cine, sino de una oportunidad para educar a los espectadores, además de la importancia de mostrar el lado humano de cada uno de los personajes, más allá de que se trate del villano o el justiciero.

"Yo soy creyente de que el mundo del entretenimiento no es solo para entretener, con cada serie o película que saques estás educando y hay un elemento de responsabilidad en las historias que contamos y ojalá todo lo que hagamos tenga algo humano; yo sí creo que eso lo hace muy bien la serie generando empatía, por más que sean buenos o malos, haciendo que puedas empatizar con todos, entender que todos tienen un lado vulnerable, entender sus motivaciones", a lo que agregó: "es una serie muy bien escrita, dado que no se trata solamente de bombas en la ciudad, sino que toca temas muy internos de cada personaje y los problemas con los que están lidiando cada uno. Por ejemplo, la relación de la protagonista con su papá. Es ahí donde comienza a volverse más real".

Por otro lado, Ivana aplaude la nueva facilidad de distribución de material de cine y televisión por medio de las plataformas de streaming; sin embargo, también invita a los laguneros a no dejar de consumir el cine tradicional, compartiendo que, para ella, nada se compara con la experiencia de acudir al cine y comprar tus boletos y palomitas acompañado de tus amigos.