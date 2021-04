Inmunizados, 38 de 39 municipios de Durango

Solo falta un municipio del estado de Durango por ser vacunado contra el COVID-19 en su primera dosis: San Pedro del Gallo; se espera terminar con los 39 municipios esta misma semana.

Sergio González Romero, secretario de Salud, reconoció que prácticamente ya se vacunó a todos los adultos mayores de los 38 municipios, "prácticamente solo nos falta San Pedro del Gallo, pero esperamos terminar esta semana", comentó.

Hasta ahora se han aplicado en la entidad un total de 181,292 vacunas, de las cuales 14 mil 820 han sido en trabajadores del sector salud, 1,434 a brigadistas y un total de 165 mil 42 a mayores de 60 años de edad.

Actualmente se está vacunando a los mayores de 60 años que están postrados en cama y que no pueden moverse.

Sobre la logística para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 al personal docente a partir del cinco de mayo, dijo que en esa logística la Secretaría de Salud no se mete hasta que les indiquen que ya está todo listo con el padrón para poder armar los módulos. "El padrón lo están viendo en la Secretaría de Educación con Bienestar, nosotros ahí no nos metemos", aclaró.

Al mismo tiempo, el secretario de Salud dijo que no se descarta todavía una tercera ola de contagios, a pesar de que ya pasaron 15 días de las vacaciones de Semana Santa y una semana después de la Semana de Pascua.

Tampoco descartan la tercera ola ante la elevada movilidad que se está registrando en la ciudad de Durango.

"No bajaremos la guardia hasta que tengamos completa la segunda dosis y no descansaremos hasta ver que hemos domado la pandemia y eso no se logrará hasta que la ciudadanía respeta las reglas sanitarias y que se hayan vacunado a los que se tengan que vacunar", acotó González Romero.

Sobre la actualización de casos COVID, ayer lunes 19 de abril solo se registraron dos casos positivos al virus y ninguna defunción.

De los dos casos nuevos, uno fue en la ciudad de Durango y el otro en Santa Clara; con ellos la cifra alcanza los 33 mil 36 positivos en la entidad durante toda la pandemia.

El número de muertes se mantiene igual en los últimos días, dos mil 314.

En cuanto a los casos activos, las cifras no varían mucho, son 451, de los cuales sigue siendo Durango y Pueblo Nuevo los que más tienen.