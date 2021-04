Inoculación en Durango arrancará el 5 de mayo

Del 5 al 11 de mayo en La Laguna de Durango se estima vacunar contra el COVID-19 a cerca de 15 mil personas, entre docentes y personal administrativo. Sin embargo, según el subsecretario de Educación en la región, Cuitláhuac Valdés, dicha cifra corresponde únicamente al sector público, pues será la Asociación de Escuelas Particulares la que le otorgará el número de personas que serán incluidas en el mismo periodo.

Valdés informó que desde la semana pasada, el 72 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó una relación del personal docente y administrativo de apoyo, tanto de las escuelas públicas como de las privadas y aclaró que será la autoridad federal la que determine los centros de vacunación de acuerdo con el número de docentes y personal administrativo a atender.

Por su parte, el secretario de Salud en Durango, Sergio González Romero, dijo que se analiza el tema de la vacunación de los docentes entre el programa de Bienestar del que forma parte el delegado del Gobierno federal en la entidad, Édgar Morales así como la Sedena y la Secretaría de Salud, para ver la logística que se estaría implementando en dicha jornada de vacunación. "Siempre hacemos un análisis puntual para ver cuál es la logística en este tipo de personal que también será un reto. Hasta que yo tenga la información exacta de quienes incluyen y cuándo, yo con todo gusto lo daré a conocer para evitar información no adecuadas" declaró el funcionario estatal.

EL REGRESO A LAS AULAS

El subsecretario de Educación, Cuitláhuac Valdés, recordó que el Gobierno del Estado descarta un probable regreso a las aulas en lo que resta del ciclo escolar 2020-2021 para la escuelas públicas, al considerar que no se tienen las condiciones para hacerlo. No así en las escuelas privadas, quienes en un segundo encuentro que sostuvieron el pasado jueves, se les indicó que deberán entregar un proyecto por plantel sobre cómo sería el regreso a las aulas de forma semipresencial. De todo lo plasmado, Valdés dijo que con una visita a las escuelas se verificarán sí cumplen o no.