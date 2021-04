Taxistas de La Laguna de Durango buscan ampararse contra expedición de gafetes

Al considerar que la medida es meramente recaudatoria y no de control, agremiados del 50 por ciento de los sindicatos de taxistas de La Laguna de Durango podrían ampararse contra la expedición de gafetes que exige la Subdirección de Transporte, argumentando que la medida no se contempla en la Ley de Transporte ni el cobro en la Ley de Ingresos del Estado.

Gerardo Vázquez, representante sindical, comentó que son alrededor de 25 de los 50 sindicatos los que se encuentran en contra de esta medida, inconformidad que expresaron ayer al subsecretario de Gobierno, Oswaldo Santibáñez, y a quien le anunciaron la posibilidad de promover un amparo si no se atiende el tema, "le dimos a conocer que está mal sustentado", insistió.

De acuerdo con Vázquez, desde que Armando Ramírez tomó protesta como nuevo titular de Transporte en la región, se implementó la medida de que todo trabajador del volante debería contar con un gafete expedido por la dependencia que representa, cuyo costo es de 100 pesos y que debería renovarse cada año.

"El costo es de 100 pesos y esos 100 no entran a las arcas de Finanzas, era indebidamente cobrado por personal de la Subsecretaría de Transporte. No es procedente, nos contestan con argumentos y artículos que no van de acuerdo al gafete, menciona de la licencia y placas, no viene porque no está contemplado en la ley", detalló.

Entre los sindicatos que no están de acuerdo con dicho trámite son alrededor de 4,500 choferes.

Vázquez comentó que la expedición de gafete se realizaba de manera interna entre cada sindicato, el cual se registraba ante Transporte, con la licencia y una identificación oficial del trabajador, el cual contaba con el sello de la dependencia.

Y al no portar dicho gafete, los trabajadores del volante son acreedores a una multa, que va desde los 300 hasta los 500 pesos.