Sube 20 % omisión de cuidados en Durango

Incrementó en un 20 por ciento los casos de omisión de cuidados en Durango, alertó el secretario ejecutivo del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, Armando Del Castillo Herrera.

Expuso que este es uno de los factores que más abundan en materia de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes. "Al menos en la capital la omisión de cuidados es el índice más alto que se tiene en cuanto a la vulneración de los derechos", expuso.

Ante ello, consideró necesario propiciar que en el Congreso del Estado se concreten reformas al delito de omisión de cuidados para que haya sanciones más drásticas a los agresores que, en muchas ocasiones, son los propios familiares, "porque la omisión de cuidados va desde una situación muy leve, hasta algo que puede poner en riesgo la integridad física de un niño, niña o adolescente", advirtió.

Refirió que este delito contempla sanciones; sin embargo, en cada caso se debe hacer una investigación precisa por parte del Ministerio Público para que se determine si hay también otro tipo de delitos.

"No nada más porque se detecte la omisión de cuidados en cierto sentido, quiere decir que no haya un concurso de delitos o que no haya algún otro más que se haya cometido en agravio".

Y enfatizó en torno a un incremento en la violencia hacia niños, niñas y adolescentes, así como en los casos de omisión. "Ante el confinamiento la omisión de cuidados se ha incrementado hasta en un 20 por ciento. La situación que afecta a niños y niñas lamentablemente es en el hogar", detalló.

De ahí que urgió a fortalecer los sistemas municipales de protección porque son los que tienen una mayor cercanía con la población, además de emprender campañas de concientización y sensibilización a la ciudadanía para que se pueda reconocer a los menores como titulares de derechos.

"Ahora tenemos un tema alarmante, se estima que cerca de 800 mil niños, niñas y adolescentes que han concluido el nivel de secundaria ya no ingresen a la preparatoria a nivel nacional", alertó.

De ahí que se debe fortalecer la protección a los menores para que no se les vulneren derechos tan básicos como el de la educación.

Finalmente, se refirió al caso de un menor que falleció el domingo pasado luego de varios días internado en el Hospital Materno Infantil. Dijo que se tendrá que investigar por parte del Ministerio Público para determinar si fue por omisión de cuidados o hay algún otro delito que perseguir, como ocurrió en los casos que se evidenciaron recientemente de Nombre de Dios y Nuevo Ideal.