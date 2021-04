Suman cinco tomas ilegales de agua detectadas en San Pedro

En lo que va del mes de abril se han detectado cinco tomas clandestinas de agua potable en el municipio de San Pedro de las Colonias.

Juan Antonio Gómez Barbosa, subgerente del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), dio a conocer que de las tomas detectadas en este mes, dos se utilizaban para regar cultivos; el más reciente hallazgo ocurrió en el ejido Santa Elena, donde la propietaria tenía un sistema de riego por goteo en una nogalera de una superficie de aproximadamente cinco hectáreas.

En su caso tenía un contrato doméstico y mantenía un adeudo de 30 mil pesos, pues desde el 2010 no pagaba el servicio y el último recibo era de 95 pesos.

"Cuando pedimos al personal que abriera la válvula que alimenta al sistema de rebombeo de El Venado, el agua alanzó una altura de unos tres metros, lo que quiere decir que era bastante agua la que le llegaba y no era justo que las personas de otros ejidos estuvieran batallando por ese desvío".

Dijo que otra toma para uso agrícola se detectó por el lado del ejido El Venado y las otras tres, que aunque no se utilizaban para regar cultivos pero eran irregulares, se detectaron cerca de la autopista Torreón- San Pedro, a la altura del puente Los Cuates y en el ejido San Esteban.

El funcionario indicó que no se descarta que sigan detectándose más tomas ilegales, las cuales representan una gran pérdida para el Simas no solo por el volumen que se desvía y afecta a cientos de usuarios, sino también por que el recurso que no ingresa al organismo.

En relación con la cobertura del servicio en el área urbana y rural, Gómez Barbosa aseguró que se cuenta con aproximadamente un 80 por ciento en el suministro del líquido, pues se realizaron los trabajos preventivos en los pozos que cada inicio de la temporada de calor se hacen a fin de evitar problemas de escasez.