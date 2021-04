Sobresalen los Tigers del Campestre en el Nacional de Golf

Una gran participación tuvieron los Tigers del Campestre Torreón, que representaron a la Zona Norte, dentro del LXX Campeonato Nacional Infantil-Juvenil Presentado por Carlos Ortiz, celebrado en Nuevo Vallarta.

Y es que dentro de este torneo, realizado en los campos de The Greg Norman Signature Course at Vidanta, Flamingos Golf Club y The Nayar Golf Course at Vidanta, el cual repartió pases para varios de los torneos internacionales más importantes de la especialidad.

Entre ellos el Rolex Girls Junior Championship (AJGA), el AJGA Invitational at Sedgefield, el International Junior Masters, el US Kids Regional (US Kids México), The Evian Championship Junior Cup, el Hurricaine Golf Tour y The Duke of York. Además, los ganadores de 18 y menores tendrán la posibilidad de participar en un evento clasificatorio para el US Womens Amateur y el US Amateur.

En la categoría de 12-13 años varonil, el lagunero Reda Patricio Safa Grajeda, obtuvo el tercer lugar, metiéndose al podium de triunfadores, junto al monarca, el regio André Miguel Saldívar de La Herradura y el jarocho Ander Martínez del Club de Golf La Villa Rica en Alvarado, Veracruz.

Su hermano Toño, se ubicó en el octavo puesto, mientras que Marcelo Mexsen Murra, en el lugar 16. El campeón fue Alejandro Fierro del Campeche Country Club. Pablo Inzunza, Miguel Ángel Ávalos y Francisco Iriarte, también tomaron parte.

Pável Casas se quedó con el quinto puesto en 15 años y menores, donde el español Enrique Mediato fue el ganador, dejando en el segundo lugar al tapatío Rafael Estrada del Club de Golf Santa Anita y en tercero al también jalisciense Francisco Solorza Gutiérrez de Las Lomas Club de Golf.

También tomaron parte en esta categoría otros integrantes de los Tigers, Hernán Iriarte y Mario Lozano Jr., mientras que en 10-11 años, Roberto Guajardo se ubicó en el puesto 11. En 7 años y menores, jugó Mauricio Mijares Lugo.

En la rama femenil, Montse Barriada estuvo a un golpe de ubicarse tercera en la categoría 10-11 años, en el cual quedó la tapatía Regina Delgado de Santa Anita. La queretana Andrea Barragán fue la ganadora, al ganarle el playoff de desempate a la guatemalteca Tiffany Ha Eun Moon.