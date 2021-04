Revelan fotos íntimas

Con motivo del cumpleaños de Kourtney Kardashian, su pareja, el baterista Travis Barker, compartió una serie de fotografías que han causado revuelo en redes sociales.

El músico de la banda Blink 182, mostró sus íntimos momentos junto a la socialité, donde además de besos, también publicó una foto de sus piernas y glúteos descubiertos.

"I FUCKING LOVE YOU! YOU'RE A BLESSING TO THIS WORLD HAPPY BIRTHDAY @kourtneykardash", se lee en el mensaje de Travis.

Anteriormente, la empresaria de 42 años, reveló una foto donde se observa la parte del cuerpo donde Barker se tatuó su nombre, Kourtney.

Cabe señalar que, los rumores del romance entre ambos comenzaron a principio del 2021, luego de ser vistos vacacionando juntos en Palm Springs, California, en enero.