'Voy a aparecer en la boleta', afirma Luis Fernando Salazar

Luis Fernando Salazar Fernández se presentó ante el comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en Torreón para hacer una solicitud de revocación de negativa de registro de candidatura.

Recordó que el pasado 27 de marzo acudió como candidato de Morena, junto con su planilla, a registrarse como candidato a la alcaldía de Torreón pero seis días después, el comité revocó su registro, toda vez que el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) así lo ordenó. No obstante, el 16 de abril la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos esa resolución y ordenó al INE que vuelva a fijar una sanción de manera proporcional.

"Para efectos, la resolución del INE que, en principio, me quita mi registro, se echó para abajo, por eso acudo el día de hoy (ayer) al comité municipal del IEC para decirles: regrésenme la candidatura que en derecho me corresponde, déjenme competir, que no quieran ganar con mañas lo que con votos les es imposible superar", expresó.

El aspirante ha perdido 15 días de campaña y las boletas electorales están próximas a imprimirse, por lo que existe la posibilidad de que no se incluya su nombre. Al respecto, dijo que la impresión debe estar lista el 13 de mayo.

"Pueden pasar días, pueden pasar semanas, lo que sí les digo es que voy a aparecer en la boleta", dijo.

Salazar dijo que se presentará también ante el Tribunal Electoral de Coahuila, donde presentó su juicio para la defensa de sus derechos ciudadanos.

SE ENFRENTAN SIMPATIZANTES

Simpatizantes de Morena se enfrentaron en el exterior del comité municipal del IEC en Torreón momentos antes de que Salazar acudiera.

A uno de los asistentes se le observó que portaba una docena de huevos crudos, por lo que algunos lo encararon y se hicieron de palabras. Luego de que otro admitiera que no estaba de acuerdo en la candidatura de Luis Fernando, los que estaban a favor los persiguieron media cuadra para quitarles los huevos, que terminaron encima de algunos simpatizantes y los vehículos estacionados.

Los inconformes regresaron al IEC y desde el exterior gritaron consignas en contra de Salazar, mientras que un grupo mayoritario gritaba porras para el aspirante.

Inconformidad

Piden que Salazar no llegue a la alcaldía.

*En el IEC, extendieron una lona donde pidieron a los seguidores de López Obrador y militantes de Morena que no permitan que Luis Fernando Salazar llegue a la alcaldía de Torreón a través de Morena.

*"Es un traidor a la patria al haber participado como senador en actos de corrupción al autorizar las reformas constitucionales para entregar las empresas estatales a unos cuantos, incluyendo extranjeros y estar involucrados en el caso Odebrecht, además de probable participación delictiva en coalición con Francisco García Cabeza de Vaca gobernador constitucional de Tamaulipas. Ningún voto a Luis Fernando Salazar, sí a la 4T", decía la lona.