Concentrará Clínica 18 del IMSS en Torreón a pacientes COVID

La Delegación Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó ayer que ante la baja incidencia en hospitalización por COVID-19 que se tiene en Coahuila y en la Comarca Lagunera, se privilegiará a la Clínica No. 18 como una unidad concentradora de hospitalizados a causa del virus.

Fue mediante un comunicado emitido por la misma tarde del lunes que se informó que "a partir de hoy, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 18 concentrará a los pacientes con infección por el virus del SARS-CoV-2, a fin de que el HGZ No. 16 y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 71 continúen con el proceso de recuperación de servicios en la atención de otras especialidades".

No obstante, se dejarán los llamados puntos de triaje respiratorio en todas las clínicas y áreas de atención COVID para identificar a quienes tengan los síntomas y que puedan requerir de una atención inmediata.

"Los Módulos de Atención Respiratoria del Seguro Social (MARSS) y triaje respiratorios se mantendrán en todas las unidades, ya que es a donde deberán acudir quienes presenten tos, fiebre, dolor de garganta y dificultad respiratoria, síntomas relacionados con COVID-19. El objetivo esencial es concentrar a los enfermos con infección por coronavirus en un mismo centro médico, que en este caso es el HGZ No. 18, para que la derechohabiencia, sin descuidar las medidas de prevención, pueda acudir a los hospitales con mayor tranquilidad", precisa el comunicado.

Respecto a la vacunación contra el COVID-19 para los trabajadores de la salud del instituto que aún no reciben su dosis en la Laguna, la oficina del IMSS en la entidad precisó que la programación de las vacunas depende del Gobierno federal y de la calendarización que se anunció desde el arranque del Plan Nacional de Vacunación; el Gobierno del Estado también ha indicado que no se tiene mayor información al respecto de las recientes exigencias de los trabajadores.