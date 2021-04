Indigna en La Laguna sentencia de 23 años a feminicida de 'Mili'; familia apelará

La sentencia de 23 años de prisión para el feminicida de la pequeña Milagros, niña de apenas 2 años de edad de Matamoros, llenó de indignación a colectivos y feministas de la Comarca Lagunera.

La familia manifestó su desconcierto y buscará apelar esta determinación, pues desconocen por qué no se le aplicó la pena máxima de 50 años.

Ariadne Lamont, directora de incidencia y acompañamiento a víctimas en el Instituto de Formación, Investigación y Consultoría de Género y Derechos Humanos (Incide Femme), señaló que se dieron 23 años de prisión al asesino de Mili y 800 pesos de multa.

VER MÁS: Sentencian en Torreón a 23 años de prisión a feminicida de la pequeña Milagros

“No hay argumento que ayude a comprender la ausencia de perspectiva de género y de infancias”, expresó en sus redes sociales.

Luego de que se diera a conocer el fallo de condena de culpabilidad del padrastro, la familia exigió la máxima sentencia, de 50 años, para el feminicida, sin embargo, no fue ni siquiera la mitad de lo que esperaban, tras dos años de lucha para que hubiera justicia y revictimización de parte de las autoridades.

Desde que arrancó el juicio, el pasado jueves, Carolina Ramírez, madre de la niña, fue acompañada por los colectivos de Madres Poderosas y redes feministas en la región, que colocaron lonas y cartulinas en el exterior del Centro de Justicia Penal con mensajes como “Justicia para Milagros”, “las niñas no se tocan”, “Estado feminicida, indiferente y violador”, “si no hay justicia para las mujeres no habrá paz para el gobierno”, “a la edad que sea las mujeres deben ser respetadas”.

Tras horas en el interior, se dio a conocer la sentencia y la indignación no se hizo esperar, por lo que algunas mujeres rayaron sobre la banqueta “Milagros no murió, Eduardo la asesinó”. Algunas mujeres denunciaron hostigamiento e intimidación de parte de la Policía.