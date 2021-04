Luego de regresar a jugar con el Primer Equipo de Santos Laguna en casa, Ayrton Preciado compartió sus impresiones tras la victoria ante los Diablos del Toluca.

“Muy bien, la verdad muy feliz de volver a jugar en el estadio, me siento muy contento porque hace un año no tenía la oportunidad, hoy agradezco a mis compañeros, al profesor, que he podido jugar como titular y espero seguir así”, dijo sobre su segundo partido donde Almada lo ha contemplado de inicio tras superar lesión y tener actividad en duelos pasados con la Sub-20 de los Guerreros.

El ecuatoriano de 26 años, aseguró haber extrañado disfrutar de estos partidos con el resto del equipo y los seguidores del equipo.

¿Cómo te sientes en tu vuelta a las canchas? ⚽ ¿Extrañabas el ambiente de @TSMOficial? ️ Checa las declaraciones de Ayrton Preciado posterior a la victoria de los Guerrreros: ️ pic.twitter.com/RT0ENGBe5H — Club Santos (@ClubSantos) April 19, 2021

“Poder disfrutar como jugador, ver a mis compañeros, como entregaban todo en cada partido, y jugar con la hinchada, la verdad es que ha sido fundamental, inyectan siempre a los jugadores, y hoy se ha reflejado eso”.

Además, destacó que los tres puntos logrados ante el Toluca aún los mantiene en la pelea por el pase directo a Liguilla.

“Son tres puntos muy importantes que nos ayudan a estar cerca de nuestro objetivo, que es estar entre los cuatro primeros”.