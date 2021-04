Luis Fernando Salazar Fernández se presentó ante el comité municipal del Instituto Electoral de Coahuila (IEC) en Torreón para hacer una solicitud de revocación de negativa de registro de candidatura.

Recordó que el pasado 27 de marzo acudió como candidato de Morena, junto con su planilla, a registrarse como candidato a la alcaldía de Torreón pero seis días después, el comité revocó su registro, toda vez que el consejo general del Instituto Nacional Electoral (INE) así lo ordenó. No obstante, el 16 de abril la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó sin efectos esa resolución y ordenó al INE que vuelva a fijar una sanción de manera proporcional.

"Para efectos, la resolución del INE que, en principio, me quita mi registro, se echó para abajo, por eso acudo el día de hoy al comité municipal del IEC para decirles: regrésenme la candidatura que en derecho me corresponde, déjenme competir, que no quieran ganar con mañas lo que con votos les es imposible superar", expresó.

El aspirante de Morena ha perdido 15 días de campaña y las boletas electorales están próximas a imprimirse, por lo que existe la posibilidad de que no se incluya su nombre. Al respecto, dijo que la impresión debe estar lista el 13 de mayo y consideró que el asunto se debe resolver en días.

"No le veo el riesgo, aún faltan algunas semanas para que concluya abril", dijo, "pueden pasar días, pueden pasar semanas, lo que sí les digo es que voy a aparecer en la boleta".

Salazar Fernández dijo que se presentará también ante el Tribunal Electoral de Coahuila, donde presentó su juicio para la defensa de sus derechos ciudadanos. Señaló que, en los tiempos electorales, todos los días y las horas son hábiles, no hay inhábiles, pero el tiempo no se puede reponer, por lo que, si el día de mañana se le da la razón, no se le podrá reponer el periodo de campaña.

"Les estoy pidiendo que sesionen de manera inmediata, tanto ellos (IEC) como el Tribunal Electoral local, para que me restituyan mis derechos", dijo, "es lo que vengo a pedir, que le den celeridad, certeza, imparcialidad, que le den certidumbre a los ciudadanos".

Aseguró que tiene una preferencia, en sus encuestas, de 14 puntos porcentuales.