¿Cómo sobrellevar los problemas de autoestima?

Nuestra mente muchas veces nos juega malas bromas y terminamos sintiéndonos mal.

La autoestima puede bajar por comentarios de otras personas o bien por compararnos a nosotros mismos con alguien más, ya sea en aspecto físico o en aptitudes.

Es muy importante aceptarnos tal cual somos y no dejar que el odio por nosotros mismos nos haga llegar a dejar de valorarnos y bajar nuestra autoestima.

La psicóloga Aide en su portal nos comparte unos consejos para superar nuestra falta de autoestima.

Lo primero que debemos hacer es cambiar la forma en que hablamos, se refieren a que en vez de decir que no puedes hacerlo o es muy difícil, procura darte ánimos y creer en ti utilizando frases como “puedo lograrlo”, “lo voy a intentar”, el cerebro lo interpreta de forma positiva.

Nunca te compares con los demás, pues cada persona tiene su vida y las condiciones de nuestro alrededor son las que nos han llevado a estar en el punto en el que nos encontramos.

Todas las mañanas o siempre que te pares frente a un espejo obsérvate y di lo hermoso o buena persona que eres, di lo orgulloso que te sientes de ti y que nadie más podrá hacerte sentir menos.

Si te aceptas tal cual eres, tu mente, actitudes y cuerpo comenzarán a cambiar y valorarás lo bueno que tienes incluso lo malo y todo lo que puedes hacer para mejorar.

Buscar la felicidad nos hace mucho daño, caemos en errores que nos lastiman, es por ello que dejes de buscarla ya que llegará sola. Debemos ser realistas y saber que como hay días buenos los hay malos pero los podemos hacer mucho mejores.

Es muy importante que te regales tiempo, consiente a tu cuerpo, a tu mente, a tu espíritu y a cada partícula que forma tu cuerpo. Realiza una actividad que te guste demasiado y en la cual te sientas cómodo al hacerla, nada vale más que sentirnos bien.

Siempre que lo necesites busca ayuda, pero ayuda profesional. Muchas veces nuestra amiga o amigo al que le contamos las cosas no podrá ayudarnos como se merece ya que el carga con sus propios problemas y a veces no se puede ayudar si no nos ayudamos nosotros mismos.