¿Para qué sirve el contrato en una adopción animal?

Seguramente alguna vez viste que daban en adopción alguna mascota pero realmente nunca supiste si solo tenías que levantar la mano para decir que la querías o si se necesitaba hacer otra cosa.

Para llevar a cabo la adopción de un animalito necesitarás aparte de todo tu amor, llenar un contrato donde te comprometes a cuidarlo bien y no abandonarlo.

Este contrato supone un pacto en el que dos partes, en este caso el adoptante y la persona u organización que da en adopción, determina las obligaciones a llevar con la mascota y toda la cuestión de la entrega, en ocasiones se pide una cantidad de dinero si se trata de organizaciones ya que con eso se apoyan para seguir comprando comida para los animales que tienen refugiados y sus cuidados.

El acuerdo legal contiene cláusulas cómo el cuándo y dónde se realizará la entrega, siempre un punto que se acomode para las dos partes. El importe a pagar para la adopción, se detalla toda la información de la situación en la que se encuentra el animal, se anexan exámenes de análisis practicados, se informa si padece o padeció de alguna enfermedad al igual que los tratamientos a los que se ha sometido.

De acuerdo con el portal mundoanimalia, el nuevo dueño debe de cumplir con ciertas normas y obligaciones como cuidar correctamente del animal y atenderlo siempre, deberá aceptar que la persona que se lo está adoptando le de seguimiento a la adopción, no maltratarlo ni utilizarlo para acciones que no sean solo de compañía, la organización deberá acceder a recibir nuevamente al animal si el dueño nuevo no puede atenderlo.

Este acuerdo dictamina una buena vida para la mascota en su nuevo hogar, así que si alguna vez piensas en adoptar te recomendamos aceptes las condiciones y contratos necesarios para que el futuro nuevo miembro de tu casa viva sano y feliz.