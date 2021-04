Helicóptero Ingenuity hace historia; vuela por primera vez en Marte

El equipo del JPL-NASA, Laboratorio de propulsión a chorro, encargado de controlar la misión desde California, informó en directo de la recepción de los datos enviados por Ingenuity que confirmaron que había conseguido despegar, mantenerse flotando, girarse y aterrizar en el cráter Jezero de Marte.

Además de los datos, la NASA ha recibido una imagen en blanco y negro tomada por el helicóptero de su propia sombra mientras estaba en el aire y un pequeño vídeo grabado por el rover Perseverance, a varios metros de distancia, del vuelo.

It happened. Today our #MarsHelicopter proved that powered, controlled flight from the surface of another planet is possible. It takes a little ingenuity, perseverance, and spirit to make that opportunity a reality: https://t.co/oT3rrBm6wj pic.twitter.com/u63GKshp0G

Por el momento la NASA no ha detallado las horas y duración exacta de este primer vuelo de prueba de Ingenuity, aunque estaba previsto que fuera de 30 a 40 segundos y a unos tres metros de la superficie marciana.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"

The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: pic.twitter.com/h5a6aGGgHG