Experta de Durango ve vulnerabilidad en nueva ley de telefonía

El Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que recién se aprobó en el Senado de la República para obligar al registro obligatorio asociado a la identidad biométrica, arriesga la privacidad y seguridad.

Luz María Mariscal, comisionada Presidenta del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), fue clara al señalar que no existe evidencia de que el registro obligatorio de tarjetas SIM reduzca las actividades delictivas pues, por el contrario, cuando estuvo vigente el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (RENAUT), se incrementó la incidencia de los delitos de extorsión y secuestro.

"La delincuencia lo puede evadir con suma facilidad. Las redes criminales usan técnicas como la clonación y suplantación de tarjetas SIM, los servicios de voz sobre IP o el robo de celulares para no usar teléfonos asociados a su identidad, porque te pueden culpar por un delito que no cometiste. Si tu línea telefónica es robada, o suplantada, y usada para un crimen, tú debes acreditar que no fuiste responsable, lo que atenta contra tu presunción de inocencia", advirtió.

La Comisionada Presidenta de IDAP señaló que es autoritario exigir la entrega de datos biométricos para comprar una tarjeta SIM, además de que los antecedentes exhiben que sólo países como China, Arabia Saudita o Venezuela lo exigen para su adquisición.

"Las autoridades han abusado sistemáticamente de sus poderes de vigilancia, debido a la falta de controles. En lugar de remediarlo, el Senado quiere darles más facultades invasivas", concluyó.