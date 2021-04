Viola Davis va contra la poca diversidad

Viola Davis es una de las actrices favoritas a llevarse la estatuilla como "Mejor Actriz" en la próxima entrega de los premios Óscar el domingo 25 de abril gracias a su interpretación dentro de la cinta "Ma Rainey's Black Bottom", por la cual también ha sido galardonada en la entrega de los SAG Awards.

Pese al panorama que se vive dada la temporada de premios, Viola reveló en entrevista con Variety cómo ha sido ser parte de la industria de Hollywood, dado que ha señalado que el talento negro suele ser tratado como "las sobras".

"Es tan difícil hacer películas que no encajen en cierta caja de cómo nos ven. La inclusividad no puede ser un hashtag. Debes escribir papeles para gente de color que son específicos culturalmente, que estén tan pensados como los roles de nuestras contrapartes blancas, para llegar al punto de excelencia a modo que podamos ser considerados a premios.

Viola David mantiene actualmente un récord como la actriz de color con mayor número de nominaciones en el medio de la actuación, sin embargo, más que verlo como honor, lo encuentra limitante para sus colegas. "La única razón por la que estoy batiendo récords es porque nadie más ha sido reconocida. Ese 'honor' es una especie de honor limitado".

David señala que los mayores problemas se encuentran dentro de la industria y las películas, no en las ceremonias de premios. "No se puede nominar a nadie si no se están haciendo películas". También recientemente comentó en mesa redonda la importancia de la creación de roles para actores negros.

"Siempre digo que hago lo mejor que puedo con lo que me han dado. Si obtienes un papel que está a medio cocinar, a medio explotar, no entiendes 'la psicología, patología, negritud de esa persona, y lo pones incluso en manos de alguien que no es excelente a que lo lleve a la meta, no va a ser visto", concluyó.