Hija de Michael Jackson le agradece

La hija Michael Jackson, Paris, ha sido una de las personas que el ojo de los medios se ha encargado de vigilar constantemente, dado que desde temprana edad, comenzó a denotar comportamientos que la asociaban al mundo de la música, a diferencia de sus hermanos.

Luego de un intento de suicidio y tiempo en rehabilitación, París Jackson reconoce que el mundo del entretenimiento es un factor con el que tendría que lidiar el resto de su vida. Sin embargo, para Jackson, esto le ayudé a ver despegar su carrera musical, según reveló en entrevista con The Evening Standard.

Paris Jackson habló sobre su nuevo álbum indie-folk , del cual se encargó de señalar las fuertes influencias que recibe de intérpretes como Thom York de la banda Radiohead o Grandaddy, además de aprovechar la oportunidad para compartir algunas palabras sobre su padre, Michael Jackson.

Aun cuando su proyecto musical se encuentre alejado de lo que hizo Michael Jackson en el mundo de la música pop, Paris señaló el trabajo de su padre como el factor determinante que siempre tendrá una influencia en ella y en todo lo que haga, incluso si esto no es conscientemente.

"Estaba rodeada de esa creatividad todo el tiempo, así que estoy segura que he aprendido de ello mucho de lo que ahora tengo".

Paris Jackson también habló sobre la música que solía disfrutar mientras pasaba el tiempo con el "Rey del pop", a lo que dijo "Escuchábamos a Kanye West por toda la casa. Siempre estaba cantando cuando crecía. Era genial ver el rostro de mi papá cuando se daba cuenta de que podía alcanzar la nota y la armonía".

Señaló también, que quienes la impulsaron y animaron a perseguir su carrera musical fueron su madre y su padrino, el protagonista de Home Alone, Macaulay Culkin (quien recientemente se ha estrenado como padre primerizo), señalando que el actor tiene un gusto musical "espléndido y realmente genial". Declaró "Escucha cosas como Devendra Banhart y The Orwells, así que cuando hago cosas más cenas a eso, se las mando. Él me ha apoyado mucho", concluyó.

Desde temprana edad, la hija de Michael Jackson sobresalió como aquella que algún día estaría siguiendo los pasos de su padre, mostrando interés por la música cuando era muy joven y manifestando su interés por formar parte de dicho mundo.

En el año 2013, miles de fanáticos pudieron conocer un poco del interior de la casa de Michael dado que Paris mostró en un tutorial de maquillaje su habitación, donde se pudo ver que ya mostraba interés por tocar la batería. En ese entonces, la hija de Michael tenía 15 años.

Posteriormente, Paris atravesó una fuerte depresión que la llevó a un intento de suicidio, sin embargo, lejos de los reflectores y con el apoyo de su familia, salió adelante viéndosele un año después de haber abandonado su tratamiento.