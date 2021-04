'Mudo', exorcista de los Diablos Rojos del Toluca

- Los Guerreros siguen soñando con la liguilla directa. Anoche de manera convincente derrotaron 3-1 al Toluca en el Corona, en la antepenúltima jornada del Guardianes 2021.

La escuadra albiverde se valió de un inspirado "Mudo" Aguirre, que con un doblete en los primeros 20 minutos, le dio una ventaja definitiva a Santos Laguna, para llegar a 25 puntos y amarrar de manera matemática, su clasificación a la repesca.

En el próximo partido, visitarán en la Bella Airosa a los Tuzos del Pachuca, cerrando la campaña regular en casa ante la Franja del Puebla, que por el momento se ubican en el tercer puesto y es el rival directo, para acceder a la fiesta grande de la Liga MX, sin necesidad de disputar el repechaje.

Y es que en la eterna lucha celestial del balompié entre Santos y Diablos, desde muy temprano se fueron los albiverdes arriba en el marcador, por lo que buscaron manejar el partido, ante unos mexiquenses, que a pesar de verse sorprendidos, nunca dejaron de atacar.

Pero antes de la primera anotación de los laguneros, la visita ya había avisado a los dos minutos por conducto del ecuatoriano Michael Estrada, aunque atento estuvo Acevedo, para controlar el esférico.

El segundo gol santista y del artillero de San Pedro de las Colonias, detuvo en seco el ánimo de los visitantes, que siguieron atacando, pero no de la misma intensidad que en los primeros duelos.

Al 20', el cancerbero albiverde realizó una espectacular atajada, en disparo de Yrizar, en un contragolpe peligroso de los escarlatas, en complicidad con el silbante Santander, quien no marcó una falta en la cancha de los pupilos de Cristante.

Importante fue la labor de sacrificio de Otero y Preciado, quienes recuperaron muchos balones, mientras que el juvenil Omar Campos, fue una auténtica pesadilla para los rojos por el sector izquierdo.

El golpeteo de los Diablos, poco a poco fue ablandando a los atacantes verdiblancos, ante la complacencia del nazareno, aunque poco a poco, comenzó a mostrar tarjetas amarillas, como a Barbieri, cuando mandó a los equipos a las regaderas, debido a una fuerte entrada sobre Aguirre.

En el complemento, los de la Comarca no le dieron espacio al rival, para anotarles un tercero, que ya olía a goleada. Tuvieron el cuarto, pero malas elecciones de Muñóz y Cervantes, impidieron que sus compañeros tuvieran balones a modo, para poder fusilar al arquero Luis García.

Incluso el "Mudo" al 67', no pudo mandarla al fondo de las redes, ante la valiente y oportuna salida del guardavallas choricero, que mantuvo a su equipo en el partido, ya que un par de minutos después, se acercaron en el marcador.

Almada comenzó a realizar modificaciones, por lo que contuvieron a los del Toluca, que ya no tuvieron ocasiones claras, para poder inquietar a Acevedo y la zaga integrada por Torres y Dória.

El cuarto gol santista estuvo cerca y es que varias paredes entre Aguirre, Jeraldino y Prieto, pusieron a éste último que reapareció de gran manera en la media de contención, casi ante las narices de García, pero voló su disparo.

Otero todavía se enfiló hacia la META contraria en la recta final del cotejo, pero fue derribado por Rigonato que un principio fue pintado de amarillo, pero tras la revisión en el VAR, vio la roja, por lo que se fue expulsado.

Los minutos transcurrieron, pero ya no hubo más ocasiones de peligro, por lo que el partido concluyó sin más aspavientos en la cancha, aunque sí en la tribuna, entre espectadores y elementos de seguridad.

3 VICTORIAS seguidas de Liga MX tiene Santos sobre Toluca en la cancha del Corona.

Goles