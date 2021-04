Laguneros consideran que su Gobierno no los toma en cuenta

Según un estudio del Consejo Cívico de las Instituciones (CCI) Laguna el 52% de los ciudadanos en Torreón, Coahuila, considera que el Gobierno no los toma en cuenta para nada o muy poco en las decisiones gubernamentales, mientras que en el municipio de Gómez Palacio, Durango, el 44% de los encuestados también lo considera así.

El estudio de percepción ciudadana del CCI se realizó entre el 21 de diciembre del 2020 y el 5 de marzo de este año, con un tamaño de muestra de 446 encuestas en Torreón y 224 en Gómez Palacio. El nivel de confianza es del 95 % y el margen de error es del 5 % en ambos casos. Para ellos se utilizó un tipo de muestra cuantitativo, una encuesta personal y un muestreo polietápico.

La pregunta que se realizó a los encuestados fue: ¿Qué tanto cree que el Gobierno tome en cuenta a los ciudadanos? Más de la mitad de los encuestados en Torreón no se siente tomado en cuenta mientras que el 44 % de los encuestados en Gómez Palacio lo perciben de la misma forma.

En Torreón, el 43% de los encuestados considera que es tomado "algo" en cuenta en la toma de decisiones gubernamentales mientras que el 5% es más optimista y considera que sí se le toma "mucho" en cuenta.

En Gómez Palacio, el 54% considera que se le toma "algo" en cuenta en la toma de decisiones del Gobierno y únicamente el 2% considera que se le toma "mucho" en cuenta.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

No obstante, aunque la percepción general es que el Gobierno no los toma en cuenta o los toma en cuenta muy poco a los ciudadanos. tampoco muestran gran interés por formar parte de una sociedad civil organizada de acuerdo al mismo estudio. Así, la participación activa de la ciudadanía no se ha reflejado en las encuestas de percepción ya que menos del 4% manifiesta participar en alguna asociación o grupo ciudadano. La mayoría atribuyen lo anterior a la falta de tiempo.

Así, en Torreón el 97% de los encuestados no participa en alguna asociación civil o grupo ciudadano mientras que en Gómez Palacio es el 96% el que no participa en ellas. El 45% de los encuestados de Torreón dio como razón principal el que no tiene tiempo mientras el 49% de los encuestados en Gómez Palacio dio la misma razón (falta de tiempo).

Únicamente un 33% de los encuestados en Torreón mencionó que no conoce a ninguna asociación y el 35% de los encuestados en Gómez Palacio dijo lo mismo. El 20% de los encuestados en Torreón no se considera interesado en pertenecer a alguna asociación civil o grupo mientras que el 13% en Gómez Palacio argumenta que tampoco le interesa.

Un 2% de los encuestados de Torreón incluso considera que pertenecer a alguna asociación civil o grupo ciudadano no sirve para nada mientras que el 3% de los encuestados en Gómez Palacio piensan lo mismo.