'Yo nací y ya era una señora', dice Carolina Ross

"Yo nací y ya era una señora", dice entre risas la cantante Carolina Ross, refiriéndose a que siendo una niña era fanática de canciones de Yuri, Amanda Miguel o Alicia Villarreal.

"Yo no fui niña, adolescente, yo nací y ya era una señora. Desde chiquita siempre empaticé con baladas o con temas del regional. Me gustaban rolas como Así son los hombres de Rocío Dúrcal o La que baje la guardia de Alicia.

"Mis tías y mi maestro de canto me decían que cantara temas propios de mi edad y yo les decía que no, que quería cantar Detrás de mi ventana; siempre quise cantar estos temas dramáticos. Uno nace con esa sensibilidad a ciertas cosas, soy baladista de corazón", dijo la oriunda de Culiacán en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La artista visitó Torreón el pasado fin de semana para ofrecer un concierto presencial en un bar de la localidad. Antes de llevarlo a cabo, charló de la emoción que le daba volver a un escenario y contó los detalles de su reciente sencillo, Apuré mi café.

"Ya tenía dos años de no venir. Canté en 2019, en 2020 no pude por la pandemia y cuando me dijeron 'oye, viene un concierto en Torreón' de inmediato dije que sí. Es mi primera presentación en este año con público en vivo".

Pese a los complicados meses de pandemia, Carolina externó que no se quedó quieta, ya que incrementó su presencia en redes sociales.

"He tenido la bendición de tener noticias muy bonitas. En pandemia estuve laborando mucho, no quise dormirme en las redes sociales. Salieron colaboraciones con Intocable, Ana Bárbara y con mi amigo Neto Bernal, que de hecho el dueto que hice con él (Si quieres) me llevó a los premios Lo Nuestro con tres nominaciones".

En cuanto a su nuevo 'single', Apuré mi café, Carolina manifestó que se lo compuso Joss Favela y añadió que "la gente lo ha recibido con mucho cariñito".

"Estuvo el video en tendencias en YouTube. Apuré mi café es el segundo corte de mi próximo material discográfico. Es una rola de desamor; el público ya sabe que es mi especialidad cantarle al desamor y al despecho.

"Esta rola habla de que todas las personas somos como una taza de café y que muchas veces nos tocan tazas frías o tragos amargos, hay personas que nos dejan el alma triste y adormecida y pues esos cafés es mejor apresurarlos antes de que acaben con uno; quise proyectar eso cuando la estaba grabando", sostuvo.

Carolina Ross compartió que, pese a que participó en La Voz México cuando estaba en Televisa, no fue sino hasta que empezó a subir covers en YouTube que empezó a obtener un reconocimiento que fue de menos a más.

"Hice varios covers que fueron empatizando con el público. El primero que me funcionó fue Ya lo sé que tú te vas, cuando muere Juan Gabriel; llegó a 100 mil vistas. Luego lancé Adiós amor y se hizo superviral, entonces eso ocasionó que el público volteara a verme, por lo que seguí haciendo contenido y luego hice el cover de Me vas a extrañar, de la MS, y ese es el que más visualizaciones tiene; lleva más de 100 millones".

Al preguntarle qué tenía que tener una melodía para que ella la tomara prestada y le pusiera su estilo, Ross respondió que la letra es fundamental para que ella decida si la graba o no.

"La letra y los tonos son fundamentales, siempre busco que los tonos me lleguen y estén en armonía. Si no me llega la música, no puedo interpretar lo que estoy cantando. Pocas veces canto un tema que no siento".

Además de los covers, Ross informó que ha sacado diversos temas inéditos, entre ellos Apuré mi café (su actual sencillo) y Qué bueno que fuiste tú, que le compuso Horacio Palencia.

"Desde 2014 comencé también a dar a conocer canciones originales de diferentes estilos. He tocado muchos géneros, pero la gente casi no conoce ese lado debido a que son los covers los que se han popularizado".

Carolina, quien se encontraba con su madre, reveló en la entrevista cuál es su mayor defecto y qué es lo que puede provocarle una sonrisa.

"Algo que no me gusta de mí es que a veces soy muy dura conmigo misma, me exijo mucho y a veces no me detengo. Estar con familia me hace muy feliz, estar con mis tíos, con mi familia me hace muy bien", puntualizó la joven y enseguida se dispuso a comer gorditas laguneras que le había mandado el lugar El Cisne, ya que ella tenía antojo de comer unas.