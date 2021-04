Ojos metálicos

Una tendencia que se había debilitado en años pasados, fue la de la sombra de ojos, mientras que este año llegó para quedarse. Desde las tendencias marcadas por la cantante Dua Lipa y Nicola Coughlan, hasta las portadas primaverales de Vogue, lo dictaminan como la tendencia más fuerte en el maquillaje para este año.

Según la estilista Ammy Drammeh comparte a la revista Vogue, los tonos metálicos son los que reinarán durante todo el verano del 2021, una acercada decisión llena de brillo, que además va de la mano con las tendencias de cabello que apuestan por una melena sobria.

Una de las grandes inspiraciones para este año, es el legado que dejó el maquillador Eric Ferrell. Drammeh decidió rendirle homenaje, y sugiera que lo mejor que un amante dle maquillaje podría hacer es probar y atreverse a experimentar.

Ammy comentó "Uno de los tantos estilos icónicos que creo Eric Ferrell fue una sombra aplicada en forma cuadrada en todos negros con azules, para los ojos de la cantante Aaliyah". Dicho diseñador, creo una gran cantidad de looks icónicos en la década de los años noventa, por ejemplo, el look que reina en el video "Try Again" de Aaliyah.

Él solía aplicar la sombra de ojos de forma alargada, que llegaba hasta la punta exterior de la frente, dejando al descubierto un pequeño punto de hueso de la ceja, donde daba un contraste muy claro con las técnicas que se utilizan hoy en día. Este maquillaje se combinaba con una gargantilla.

La recomendación de Ammy es usar tantos colores como sea posible y experimentar, recordando que el maquillaje se creó para que sea una experiencia emocionante y divertida, más allá de verse limitado por las reglas.

La estilista Jamie Genevieve recuerda que actualmente, dado el uso del cubrebocas constantemente, toda la atención se dirige a los ojos, pero esto no significa que siempre tengas que llevar un smokey eyes intenso como única opción. Puedes optar por sombras neutrales similares a la piel y crear un look que potencialice tus ojos de forma sencilla, agregando un ligero toque de plateado en el centro del párpado móvil.

Una sugerencia de los profesionales es usar sombras metálicas en crema y agregar sombra en el mismo tino (también metálica) en polvo para sellarla y darle un acabado mucho más fuerte, duradero y brillante.

El look de Aaliyah reinará durante el verano del año 2021.

Agrega todos fuertes, con colores vivos y vibrantes.

Por el uso del cubrebocas, la atención se centra en la mirada, intenta realzarla.

Dale más matices a tu look probando con diferentes texturas en el maquillaje.