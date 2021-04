Retoman cirugías de catarata en Unidad Médica No.90 del IMSS en Torreón

En la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 90 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón, se desarrolla una jornada de atención oftalmológica cuyo objetivo es realizar cirugías de catarata.

En el marco de la recuperación de los servicios de salud, el lunes 19, martes 20 y miércoles 21 de abril, el personal desarrollará valoraciones para determinar a los posibles candidatos.

El mecanismo para acceder a este servicio es a través de la llamada telefónica al 871.733.90.10 en horario de 8:00 a 18:00 horas, ahí se otorgará una cita para que la persona acuda y se darán las indicaciones para asistir a la consulta.

Con el objetivo de mantener las medidas preventivas del COVID-19, se ha solicitado a la población que antes de acudir llame a fin de evitar aglomeraciones y mantener la sana distancia.

Adicionalmente, este fin de semana el Hospital General de Zona (HGZ) No. 7 de Monclova realiza cirugías oftalmológicas; así como en los hospitales No. 16 de Torreón y No. 2 de Saltillo, consultas de medicina interna y de traumatología.

En las Unidades Médicas de Atención Ambulatoria No. 89 y No. 90 de Saltillo y Torreón se llevan a cabo artroscopías y consultas de cirugía, de las cuales se busca concretar correcciones de hernia, en tanto que en el HGZ No. 18 se coloca catéter a pacientes con ese requerimiento.

El IMSS en Coahuila mantiene el compromiso de brindar un servicio de calidad y oportunidad a la población derechohabiente y llama a los usuarios a acudir, con todas las medidas preventivas contra el COVID-19, para retomar sus atenciones médicas.

Las atenciones médicas se desarrollan bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene para protección de las y los pacientes, así como del personal institucional adscrito a las unidades hospitalarias.

Es importante el uso de cubrebocas obligatorio durante la permanencia en las instalaciones médicas; lavado de manos con agua y jabón, uso de gel con base de alcohol al 70 por ciento y privilegiar la sana distancia.