Carolina Ross conquista a laguneros al ofrecer concierto

Tras más de un año de no ofrecer un concierto público presencial debido a pandemia de COVID-19, Carolina Ross regresó a un escenario y fue en Torreón donde lo hizo.

La oriunda de Culiacán, Sinaloa se presentó este sábado en un bar de la localidad, el cual lució con una muy buena asistencia conforme a lo permitido por las autoridades ante la crisis sanitaria. La joven entonó las canciones que le han dado el éxito, sobre todo las dramáticas y es que ella misma lo dijo en entrevista con este diario, “me encanta el drama en la música”.

Desde las 9:00 de la noche, comenzaron a llegar los fans de Carolina como la joven Yadira, quien dijo a El Siglo de Torreón que tenía meses de no salir y se “desempolvó” este sábado con tal de ver a la sinaloense.

“Tengo una niña y me la cuidó mi mamá. Tenía que ver a Carolina, en 2019 que vino no pude verla, así que esta vez no me la iba a perder”, comentó.

Con el aforo ya casi completo, abrió la velada la cantante, Magaly Mata. Con su voz entretuvo al respetable durante un rato.

Antes de que cayera la media noche, los gritos ensordecieron el lugar y cómo no, si los espectadores vieron a Ross salir de una esquina del lugar y caminó entre ellos hasta llegar al entarimado mientras entonaba Inmune a ti.

“Buenas noches a todos, soy su amiga Carolina Ross y estoy muy contenta de estar aquí esta noche. Hace dos años que no venía, estoy feliz de estar aquí nuevamente. Gracias por recibirme tan bonito”, comentó emocionada.

Acompañada de cuatro músicos, la interprete continuó su recital con Cuando fuimos nada y Me hubieras dicho.

Con una sonrisa de oreja a oreja, Ross complació a sus fans con otras melodías, entre ellas, Seremos y la inédita de Joss Favela, Apuré mi café.